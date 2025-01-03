في الجول يكشف حيثيات منح الإسماعيلي نقاط مباراة مودرن سبورت

أرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابا بحيثيات قرارها باحتساب نقاط مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي لصالح الدراويش.

وجاء نص خطاب الرابطة إلى مودرن سبورت والإسماعيلي كالتالي:

بالإشارة إلى المباراة المشار إليها أعلاه، نود أن نعلمكم أنه وأثناء اعتماد تقرير المباراة تبين قيام نادي مودرن سبورت بإشراك عدد 6 لاعبين أجانب في المباراة مما يعد مخالفًا لمنشور تعليمات القيد وانتقلات اللاعبيت للموسم 2024-2025 في المادة (4/5) التي تنص على "لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد خمس لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول".

وحيث أن المسؤولية تقع على مدير الفريق و/أو إداري الفريق وفقا للمادة (10/3) من لائحة المسابقة، كما أن المادة (8/3) من لائحة المسابقة قد نصت على "في حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيًا يعتبر النادي الذي يلعب له خاسرًا للمباراة بنتيجة (3-0)" وعليه فإن مشاركة اللاعب السادس في المباراة كانت مشاركة غير قانونية وفقا للمواد المشار إليها أعلاه.

وعليه ووفقًا للمادة (8/3) من لائحة المسابقة فقد تقرر اعتماد نتيجة المباراة (3-0) لصالح نادي الإسماعيلي.

وبدأ مودرن سبورت لقاء الإسماعيلي بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.

وفي الشوط الثاني شارك 3 لاعبين أجانب وهم: النيجيري إبراهيم أجاسا والبوروندي محمد أميسي والكاميروني أرنولد إيبا.

وتنص لائحة المسابقات الدوري المصري على مشاركة 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في مباراة واحدة.

ووفقا للائحة الدوري المصري من رابطة الأندية أيضا ففي حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0. (العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية في أي وقت من أوقات المباراة).