كأس مصر - فاركو والجونة إلى دور الـ16 على حساب الترسانة والقناة

تأهل فريقا فاركو والجونة رسميا إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على حساب الترسانة والقناة على الترتيب.

على ملعب المكس في الإسكندرية نجح فاركو في الفوز على حساب الترسانة بنتيجة 3-1.

سجل ثلاثية فاركو أحمد شريف الهدف الأول في الدقيقة 45+1 ، قبل أن يضيف في الشوط الثاني عمر رضا الهدف الثاني في الدقيقة 47، ويختتم أهداف فاركو باباكار في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 72 سجل مازن خالد هدف شرفي للترسانة ليقلص الفارق.

وفي مباراة أخرى في ملعب خالد بشارة، حقق الجونة الفوز على القناة بنتيجة 2-0.

ورغم النقص العددي للجونة بطرد أحمد رضا في الدقيقة 35، إلا أن فانور أكيم نجح في تسجيل هدف التقدم للجونة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف سيف شيكا الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 61.

ونال محمود بحيري لاعب القناة بطاقة حمراء في الدقيقة 66، ليكمل الفريقان الدقائق المتبقية من المباراة بـ10 لاعبين.

وكان المقاولون وزد أول المتأهلين إلى دور الـ16 لكأس مصر على حساب بتروجت وديروط.