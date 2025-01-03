تغريم إداري مودرن.. عقوبات الجولة 7 من الدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وشهدت الجولة إيقافات وغرامات مالية بالجملة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

حرس الحدود × طلائع الجيش

إيقاف حميد ماو لاعب طلائع الجيش مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه بسبب الطرد.

الزمالك × الاتحاد السكندري

إيقاف عبد الغني محمد لاعب الاتحاد مباراة واحدة وغرامة مالية 2500 جنيه بعد طرده عقب حصوله على إنذارين.

الجونة × بيراميدز

إيقاف كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز مباراة واحدة وغرامة مالية 15000 جنيه للطرد للمرة الثانية.

فاركو × سموحة

إيقاف ياسين السيد لاعب فاركو مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه بعد حصوله على الإنذار الثالث.

زد × بتروجت

إيقاف حمدي علاء لاعب زد مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

وكذلك إيقاف مجدي عبد العاطي مدرب زد مباراة واحدة وغرامة 15000 جنيه للطرد للمرة الثانية.

وأيضا إيقاف سيد عيد مدرب بتروجت وغرامة 10000 جنيه للطرد.

مودرن سبورت × الإسماعيلي

إنذار إداري مودرن سبورت وتوقيع غرامة مالية عليه 10000 جنيه بسبب إشراك لاعب لا يحق له اللعب قانونا.

غزل المحلة × البنك الأهلي

إيقاف أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.