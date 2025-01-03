الصفقة الثانية.. السكة الحديد مودرن يضم ميدو جمال مهاجم طنطا

الجمعة، 03 يناير 2025 - 16:32

كتب : رضا السنباطي

ميدو جمال مهاجم طنطا

أعلن نادي السكة الحديد مودرن تعاقده مع ميدو جمال مهاجم طنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 300 ألف جنيه.

وتعد تلك الصفقة الثانية لنادي السكة الحديد مودرن بعد التعاقد مع محمد طارق حارس مرمى مودرن سبورت.

ويحتل السكة الحديد المركز ١٢ برصيد ١٧ نقطة.

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ويستعد السكة لمواجهة بلدية المحلة يوم الإثنين المقبل في الجولة ١٦ لدوري المحترفين.

وأعلن اتحاد الكرة عن فتح القيد الشتوي من ١ يناير ويستمر حتى ٨ فبراير.

ويرعى نادي مودرن سبورت، فريق السكة الحديد في تجربة تكررت من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وبخلاف رعاية مودرن سبورت للسكة الحديد، يرعى سيراميكا كليوباترا، نادي ديروط في دوري المحترفين ويرعى إنبي، نادي بايونيرز في الدرجة الثانية (ب).

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