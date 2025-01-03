رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت

الجمعة، 03 يناير 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

عبد الرحمن رشدان - مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي رسميا اعتماد رابطة الأندية لفوز الفريق رسميا على مودرن سبورت.

ونشر الحساب الرسمي للإسماعيلي: "رسميا رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت بثلاثية دون رد لمخالفة الأخير للوائح المسابقة".

وطالب النادي الإسماعيلي بالحصول على نقاط المباراة أمام مودرن سبورت كاملة بسبب أخطاء إدارية بإشؤاك 6 لاعبين أجانب.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي سدد رسوم التظلم ضد مودرن سبورت بعد إشراك 6 لاعبين أجانب في مباراة الفريقين في انتظار القرار الرسمي بحصوله على نقاط المباراة كاملة.

وقال مصدر من رابطة الأندية في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تأكدنا من إشراك مودرن سبورت لـ 6 لاعبين أجانب، وسيتم تطبيق اللائحة بفوز الإسماعيلي 3-0 واحتساب نقاط المباراة لصالحه".

وأتم مشددا "سيتم إصدار القرارات خلال الساعات المقبلة".

وبدأ مودرن سبورت لقاء الإسماعيلي بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.

وفي الشوط الثاني شارك 3 لاعبين أجانب وهم: النيجيري إبراهيم أجاسا والبوروندي محمد أميسي والكاميروني أرنولد إيبا.

وتنص لائحة المسابقات الدوري المصري على مشاركة 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في مباراة واحدة.

ووفقا للائحة الدوري المصري من رابطة الأندية أيضا ففي حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0. (العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية في أي وقت من أوقات المباراة).

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