يعذب الجار؟ كادينا سير: جيرونا يقترب من ضم جارسيا بشرط تعجيزي لـ برشلونة

الجمعة، 03 يناير 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

إريك جارسيا - برشلونة

يمني نادي برشلونة نفسه في بيع لاعبين أقل أهمية في قائمة الفريق من أجل حل أزمة عدم تسجيل داني أولمو وباو فيكتور.

لكن يضع جيرونا شرطا تعجيزيا لجاره في كتالونيا برشلونة.

ووفقا لإذاعة كادينا سير، فإن جيرونا يقترب من التعاقد مع إريك جارسيا لاعب برشلونة مقابل 10 ملايين يورو، لكن بشرط واحد.

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وكشفت الإذاعة أن جيرونا لن يفعل التعاقد إلا بعدما يتمكن برشلونة من تسجيل أولمو وباو فيكتور أولا.

ويعتبر جيرونا جار برشلونة في المقاطعة وبالتالي لا يريد أن يساعده في حل أزمته عن طريق ضم جارسيا.

ولعب جارسيا في جيرونا الموسم الماضي معارا قبل أن يعود إلى بلوجرانا في الصيف الماضي.

ولبرشلونة مهلة حتى اليوم الجمعة لتسجيل أولمو.

ويوجد بند في عقد لاعب الوسط الإسباني يمكنه من الرحيل بشكل مجاني مع حصوله على كامل عقده الذي يمتد إلى 2030.

وخرج وكيل أولمو متحدثا عن الأزمة كاشفا عن رفض أولمو تفعيل البند والرحيل من برشلونة.

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