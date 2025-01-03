مران الزمالك - انتظام زيزو بعد خضوعه لبرنامج علاجي استعدادا للمصري

الجمعة، 03 يناير 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك ضد سرياميكا كليوباترا

انتظم أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران الجمعة.

ويستعد الزمالك للقاء المصري في بطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض زيزو لنزلة برد شديدة خلال الساعات الماضية ليخضع لعلاج برنامج مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

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وكشف الزمالك عبر مركز الإعلامي عن مشاركة زيزو في المران بصورة طبيعية بعد أن اطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب قبل انطلاق المران.

وشارك زيزو في الفقرة البدنية بصورة طبيعية، قبل المشاركة في التدريبات الفنية استعداداً للقاء المرتقب.

وخاض زيزو هذا الموسم 14 مباراة مع الزمالك سجل 3 وصنع 2 في جميع المسابقات.

ولم يغب الدولي المصري عن أي مباراة بقميص الأبيض هذا الموسم منذ انطلاقه.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبلاك بولز ثانيا بأربعة نقاط بالتساوي مع المصري الثالث، بينما يتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة واحدة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم 5 يناير المقبل.

وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب.

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