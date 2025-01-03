أيمن الرمادي لـ في الجول: أشكر الشرطة العراقي ولكني مستمر مع سيراميكا
الجمعة، 03 يناير 2025 - 15:10
كتب : بسام أبو بكر
قدم أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا الشكر لمسؤولي نادي الشرطة العراقي.
وتلقى الرمادي عرضا لتدريب فريق الشرطة العراقي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح مدرب سيراميكا في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "أشكر فريق الشرطة العراقي على ثقتهم في شخصي وأنهم فكروا في التعاقد معي وأتمنى لهم التوفيق في البطولة الآسيوية".
وأكمل: "هذه الفترة أنا مستمر مع سيراميكا كليوباترا".
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة متساويا مع المصري والأهلي بنفس الرصيد، وبفارق نقتين خلف الزمالك وبيراميدز صاحبي الصدارة والوصافة.
ويحتل الشرطة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 22 نقطة بفارق 5 نقاط عن فريق القوة الجوية متصدر الدوري.
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