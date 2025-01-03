تقرير يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم رونالدو

الجمعة، 03 يناير 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

كشف تقرير من موقع GiveMeSport حقيقة رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد رونالدو بنهاية الموسم الحالي ومنذ بداية شهر يناير الجاري يحق له الاتفاق مع أي ناد على أن ينتقل له بنهاية الموسم بشكل مجاني.

وحسب تقرير الموقع فإن إدارة نادي العاصمة الفرنسية لا ترغب في ضم رونالدو.

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ووفقا للتقرير فإن الإدارة تختل تماما عن تكوين فريق به العديد من النجوم على غرار تواجد نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي في فترة واحدة.

وأفاد التقرير أن سان جيرمان يركز الآن على ضم المواهب الصغار خاصة الفرنسيين.

وقال مصدر من نادي النصر حول مستقبل رونالدو من قبل عبر صحيفة اليوم السعودية "نسب بقاء رونالدو وتجديد عقده مع النصر تصل إلى 95%، المفاوضات جارية في الوقت الحالي لإتمام الاتفاق".

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

رونالدو في الموسم الحالي لعب مع النصر 19 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 3.

وفي الموسم الماضي سجل 44 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات، وحطم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد برصيد 35 هدفا.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في سبورتينج لشبونة، الذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2003 الذي حقق معه دوري الأبطال الأول في مسيرته عام 2008.

وبعد 6 سنوات انتقل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك في 2009، وقضى معه 9 سنوات، حقق خلالها 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد في 2021، ليغادره بعد موسم ونصف إثر خلافاته الشهيرة مع المدرب آنذاك إريك تين هاج ويبدأ رحلته مع النصر السعودي الذي توج معه بلقب كأس الأندية العربية.

كريستيانو رونالدو النصر باريس سان جيرمان
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