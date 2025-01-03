موتا: دانيلو خارج مشروع يوفنتوس

أقر تياجو المدير الفني لـ يوفنتوس أن دانيلو أصبح خارج حساباته في الفترة المقبلة تمهيدا لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه ميلان في المباراة التي ستجمعهما الليلة في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي المقام في الرياض.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "لقد أوضحنا أن دانيلو أصبح خارج هذا المشروع، وهو قرار اتخذ لصالح الجميع".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

ويوجد بند في عقد دانيلو يتيح له التجديد تلقائا حسب تحت شروط مرتبطة بالأداء.

وتأتي رغبة السيدة العجوز في بيع دانيلو بالرغم من مشاركته في 16 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

ويعتبر يوفنتوس هو أكثر فريق شارك دانيلو رفقته مباريات بواقع 213 لقاء.

وسجل دانيلو طوال مسيرته مع يوفنتوس 9 أهداف وصنع 14 آخرين.

وحصل دانيلو مع يوفنتوس على بطولة الدوري الإيطالي والسوبر المحلي مرة واحدة ومرتين كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة إنتر في نهائي السوبر الإيطالي.