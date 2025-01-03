بعد غياب 4 مباريات.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس

عاد الدولي المصري محمد عبد المنعم لاعب نيس إلى قائمة الفريق لمواجهة رين.

ويستعد نيس لمواجهة خصمه رين في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الفرنسي السبت المقبل.

وغاب عبد المنعم في المباريات الـ4 الأخيرة للفريق بسبب المرض.

وغاب عبد المنعم عن مباراتي لوهافر ومونبيليه بالدوري الفرنسي، كما غاب عن مواجهة رويال يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراة يو إس سي كورت في كأس فرنسا.

وكان عبد المنعم قد نشر صورة له قبل مواجهة لوهافر وهو بالمستشفى واضعا محاليل طبية ما يعني أنه قد تعرض للمرض.

المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك عبد المنعم بقميص نيس منذ بداية الموسم في 9 مباريات.