وكيل أولمو يكشف خطط اللاعب بعد فشل برشلونة في تسجيله

كشف أندي بارا وكيل أعمال داني أولمو لاعب برشلونة عن خطط اللاعب بعدما فشل النادي في تسجيله في قائمته بسبب قوانين اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني.

ويحق للاعب الإسباني الرحيل مجانا عن برشلونة مع الحصول على كامل عده حتى عام 2030 حال عدم تسجيله في أي وقت مع الفريق بسبب بند في عقده.

وقال بارا في حوار مع فابريزيو رومانو: "أعتقد أن برشلونة سيحل هذه الأمور وسيسجل أولمو في النهاية".

وأضاف "على رابطة الأندية والاتحاد الإسباني مساعدة برشلونة بدلا من هذه التقارير التي تفيد بأن داني غير متاح لمنتخب إسبانيا، لكنني متأكد من أنه سيبقى في برشلونة لسنوات عديدة، هو سعيد في النادي ويرغب في الاستمرار".

وأكمل "أشعر بالهدوء رغم بيان رابطة أندية الدوري والاتحاد الإسباني".

وواصل "قد يبدو الأمر غريبا لكنني أؤمن بلابورتا وديكو وأشعر أنهما سيجدان الحل لداني، إنه نادي ضخم".

وشدد "نحن نحترم لابورتا وديكو، بذل الثنائي جهدا كبيرا لجلب داني في الصيف الماضي".

وواصل "نحب مشروعهم، إنه مشروع كبير للمستقبل، وواحد من أفضل المشاريع في العالم في السنوات المقبلة".

وأوضح "نؤمن تماما أن برشلونة سيفوز بجميع الألقاب في المستقبل كما فعلوا في عهد ميسي، اللاعب والعائلة وأنا جميعنا أردنا أن يكون داني في برشلونة".

وتابع "الأمر يتعلق بالمشروع الرياضي، المال ليس كل شيء في الحياة وكرة القدم".

وأردف "أموال كثيرة في حالة الرحيل مجانا؟ بالطبع أفضل الصفقات تكون عندما يكون اللاعبون أحرارا، لكن العواطف مهمة أيضا".

وأكد "لم نتخذ أبدا أي قرار مهني من أجل المال".

وأنهى حديثه قائلا: "داني يلعب كرة القدم لأنه يحب اللعبة، لقد بذل جهدا كبيرا ليكون في برشلونة، أنا سعيد أيضا بوجوده في برشلونة، أحد أفضل اللاعبين في العالم في أحد أكبر الأندية في العالم".

ولبرشلونة مهلة حتى اليوم 3 يناير من أجل تسجيل أولمو وإلا من حقه الرحيل مجانا وحصوله على كامل قيمة عقده بالكامل وفقا لبنود التعاقد.

ويرفض الاتحاد إعطاء برشلونة أي استثنائات ويرى أن تسجيل اللاعبين هو أمر خاص بالرابطة، كما يرى أن برشلونة كان عليه الالتزام بالقواعد.

وانضم أولمو لبرشلونة في بداية الموسم قادما من لايبزج الألماني.

ولعب أولمو في النصف الأول من الموسم بعد تسجيله بشكل مؤقت لإصابة أندرياس كريستنسن الطويلة والتي تعافى منها حاليا لذلك فإن السبب القهري لتسجيله انتهى.

وترى الرابطة أن برشلونة لم يقدم ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد من شهر يناير.