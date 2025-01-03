مواعيد مباريات اليوم 3 يناير والقنوات الناقلة - الأهلي ضد شباب بلوزداد.. وريال مدريد والكأس
الجمعة، 03 يناير 2025 - 10:33
كتب : FilGoal
يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
كما يواجه ريال مدريد منافسه فالنسيا في المباراة المؤجلة بينهما في الدوري الإسباني.
ويواجه يوفنتوس نظيره ميلان في قمة إيطالية بنصف نهائي السوبر الإيطالي.
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دوري أبطال إفريقيا
شباب بلوزداد × الأهلي .. الساعة 9 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 2 HD
الدوري الإسباني
فالنسيا × ريال مدريد.. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD
السوبر الإيطالي
يوفنتوس × ميلان.. الساعة 9 مساءً عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
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