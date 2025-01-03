خبر في الجول - نزلة برد تهدد مشاركة زيزو ضد المصري
الجمعة، 03 يناير 2025 - 00:49
كتب : FilGoal
تعرض أحمد سيد زيزو لنزلة برد شديدة قبل مواجهة المصري.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
ويستعد الزمالك للقاء المصري في بطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.
وحسبما علم FilGoal.com سيحدد الجهاز الطبي اليوم الجمعة موقف زيزو من المشاركة ضد المصري.
وخاض زيزو هذا الموسم 14 مباراة مع الزمالك سجل 3 وصنع 2 في جميع المسابقات.
ولم يغب الدولي المصري عن أي مباراة بقميص الأبيض هذا الموسم منذ انطلاقه.
ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبلاك بولز ثانيا بأربعة نقاط بالتساوي مع المصري الثالث، بينما يتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة واحدة.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام المباراة يوم 5 يناير المقبل.
وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء.
وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.
وتلعب المباراة على استاد برج العرب.
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