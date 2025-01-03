خبر في الجول - نزلة برد تهدد مشاركة زيزو ضد المصري

الجمعة، 03 يناير 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

زيزو - مصطفى شلبي

تعرض أحمد سيد زيزو لنزلة برد شديدة قبل مواجهة المصري.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك للقاء المصري في بطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com سيحدد الجهاز الطبي اليوم الجمعة موقف زيزو من المشاركة ضد المصري.

أخبار متعلقة:
الغزاوي: كنت أتمنى تتويج الشحات بجائزة الأفضل داخل إفريقيا.. والمنافسة انحصرت بين زيزو وويليامز في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك هاني سعيد: نتحفظ على قرارات لحنة الانضباط.. وموقفنا من ضم زيزو الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو

وخاض زيزو هذا الموسم 14 مباراة مع الزمالك سجل 3 وصنع 2 في جميع المسابقات.

ولم يغب الدولي المصري عن أي مباراة بقميص الأبيض هذا الموسم منذ انطلاقه.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبلاك بولز ثانيا بأربعة نقاط بالتساوي مع المصري الثالث، بينما يتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة واحدة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم 5 يناير المقبل.

وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب.

أحمد سيد زيزو الزمالك المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
أحمد سليمان: خفضنا عقد عواد للنصف.. وكنا سنتعاقد مع زميل صلاح السابق الإفريقي التونسي يوضح سبب عدم التفاوض مع الزمالك لضم الجزيري مدرب أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نركز على لقاء المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك مؤتمر مدرب بلوزداد: علينا الحفاظ على شباكنا أمام الأهلي.. ولا خيار أمامنا سوى الفوز مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نفحص شكوتي الإسماعيلي والاتحاد.. وهذا موعد القرار الرسمي خبر في الجول - الإسماعيلي يسدد رسوم التظلم.. وينتظر نقاط مباراة مودرن سبورت الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت
أخر الأخبار
خبر في الجول - نزلة برد تهدد مشاركة زيزو ضد المصري 3 ساعة | الدوري المصري
السوبر الإيطالي - جاسبريني يوضح سبب إجراء تغييرات في تشكيل أتالانتا أمام إنتر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإيطالي - إنزاجي: لن أطلب المزيد من لاعبي إنتر 4 ساعة | الكرة الأوروبية
"سيارة الإسعاف غير مجهزة".. عمال المنصورة يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة مدرب الفريق 4 ساعة | القسم الثاني
المنسق الإعلامي يوضح موقف منتخب مصر من كأس العرب.. وملعب لقاء إثيوبيا 4 ساعة | منتخب مصر
أحمد سليمان: خفضنا عقد عواد للنصف.. وكنا سنتعاقد مع زميل صلاح السابق 4 ساعة | الدوري المصري
الإفريقي التونسي يوضح سبب عدم التفاوض مع الزمالك لضم الجزيري 4 ساعة | الدوري المصري
تقرير سعودي يكشف موقف نيمار من القيد محليا مع الهلال 5 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 4 صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني