السوبر الإيطالي - جاسبريني يوضح سبب إجراء تغييرات في تشكيل أتالانتا أمام إنتر

نفى جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا التقليل من المشاركة في كأس السوبر الإيطالي بعد الخسارة من إنتر.

وخسر أتالانتا في نصف النهائي من إنتر بهدفي دينزل دومفريس.

ودفع المدرب الإيطالي بثلاثي هجومي مختلف تماما وأبقى شارل دي كيتيلاري وأديمولا لوكمان وإديرسون على مقاعد البدلاء.

وقال جاسبريني عبر شبكة ميدياست الإيطالية: "لم أكن أجرب تشكيلا جديدا، لدي لاعبين كُثر وخضنا مباريات كثيرة قبل المشاركة في السوبر الإيطالي والذي جاء كفرصة لإشراك لاعبين أخرين لكنهم لعبوا بصورة أقل مقارنة بالبقية".

وأضاف "واجهنا إنتر في نصف النهائي وهذا هو الوقت المناسب لفعل ذلك".

وأكمل "في الشوط الأول منحنا إنتر الكرة بسهولة، لكننا صنعنا فرصة عديدة قبل النهاية، وفي الشوط الثاني استقبلنا هدفا من ركنية رغم وجود خطأ لسكالفيني واحتمال وقوف دي فري في وضع تسلل".

وأردف "كانت الأمور ستختلف لو لم نتأخر في النتيجة لكن هذا أمر جيد للغاية لاكتسابه كخبرات".

وأتم "لم نقلل من أي شيء، حاولنا الفوز أمام فريق قوي، ومن أجل الفوز بهذه المباريات علينا ارتكاب أقل عدد من الأخطاء في الجانبين".

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وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإيطالي بنظامه الجديد للموسم الثاني تواليا، وأقيمت المباراة على ملعب الأول بارك معقل النصر.

ويشارك إنتر كونه بطل الدوري الإيطالي، فيما يخوض أتالانتا السوبر كونه وصيفا لكأس إيطاليا.

وسيلتقي إنتر في النهائي مع الفائز من لقاء الغد الذي يجمع ميلان مع يوفنتوس.

ووصل إنتر للنهائي رقم 13 في السوبر الإيطالي والذي يحمل لقبه في آخر 3 نسخ.

ويسعى النيراتزوي لحصد اللقب التاسع ومعادلة رقم يوفنتوس القياسي في عدد الألقاب بكأس السوبر الإيطالي.