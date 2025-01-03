السوبر الإيطالي - إنزاجي: لن أطلب المزيد من لاعبي إنتر

الجمعة، 03 يناير 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أشاد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر بأداء لاعبيه ضد أتالانتا في السوبر الإيطالي بعد التأهل للنهائي.

وانتصر إنتر بنتيجة 2-0 على أتالانتا بفضل هدفي دينزل دومفريس.

وقال إنزاجي لشبكة ميدياست الإيطالية: "اللاعبون رائعون ولم ندخل في أي شك أمام فريق يمتلك جودة كبيرة، تأهلنا للنهائي وهذه الخطوة الأولى والآن لدينا خطوة أكثر أهمية".

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وأضاف "أن نصنع هذا الكم من الفرص ضد أتالانتا هو ما يجعلني فخورا".

وواصل "حارس مرمى أتالانتا تصدى لفرص من ميختاريان وديماركو، لم نسجل الهدف الثالث وتركنا فرصة لأتالانتا من أجل العودة في اللقاء، لكنني لن أطلب أكثر من هذا من لاعبي فريقي".

وأكمل "خطأنا هو عدم إنهاء المباراة مبكرا، لكن لا يمكنني التذمر أمام فريق يمتلك هذه الجودة، راض تماما خاصة مع السفر وجدول المباريات المزدحم، اللاعبون أظهروا الالتزام والتركيز، وحققنا أكثر ما هو متوقع هذا الموسم".

وأتم عن خروج ماركوس تورام مصابا وقال: "لا أعلم مدى قدرته على المشاركة في نهائي السوبر، عانى من إصابة في الفخذ في الشوط الأول وشعر بألم بين الشوطين وفضلنا عدم المخاطرة".

وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإيطالي بنظامه الجديد للموسم الثاني تواليا، وأقيمت المباراة على ملعب الأول بارك معقل النصر.

ويشارك إنتر كونه بطل الدوري الإيطالي، فيما يخوض أتالانتا السوبر كونه وصيفا لكأس إيطاليا.

وسيلتقي إنتر في النهائي مع الفائز من لقاء الغد الذي يجمع ميلان مع يوفنتوس.

ووصل إنتر للنهائي رقم 13 في السوبر الإيطالي والذي يحمل لقبه في آخر 3 نسخ.

ويسعى النيراتزوي لحصد اللقب التاسع ومعادلة رقم يوفنتوس القياسي في عدد الألقاب بكأس السوبر الإيطالي.

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