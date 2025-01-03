"سيارة الإسعاف غير مجهزة".. عمال المنصورة يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة مدرب الفريق

الجمعة، 03 يناير 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

متولي حسين مدرب نادي عمال المنصورة

كشف أشرف بلاط مدرب عام عمال المنصورة عن تفاصيل وفاة متولي حسين المدير الفني للفريق في مباراته أمام نادي طلخا.

وقال بلاط في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "في الدقيقة 38 أبلغني المدرب بأنه لا يستطيع الوقوف وبدأ في التعرق ثم سقط مغشيا عليه".

وأكمل "جاءت سيارة الإسعاف ولم تكن بها أي تجهيزات أو مسعف، وإنما تواجد بها السائق فقط".

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وأضاف "تم نقله إلى المستشفى والتي تقع بالقرب من الملعب، ولكن الطبيب حضر بعد ربع ساعة نظرًا لانشغاله بحالات أخرى، ليجري عليه الكشف الطبي ويبلغنا بأنه فارق الحياة".

وأتم "لو كانت سيارة الإسعاف مجهزة وبها مسعف لكان الأمر اختلف".

وسقط متولي حسين المدير الفني لنادي عمال المنصورة الحياة سقط مغشيا خلال مباراة الفريقين ويتم نقله للمركز الطبي بالمنصورة ويفارق بعدها الحياة.

وقال مسعد الحنفي لـFilGoal.com : "أثناء مباراتنا أمام نادي عمال المنصورة صافحت متولي حسين مدرب الفريق، وبعد ذلك توجه لمنح لاعبيه التعليمات ثم سقط مغشيا عليه ليتم نقله للمركز الطبي بالمنصورة رفقة محمد الصعيدي رئيس القطاع بنادي العمال".

وأضاف "تم إبلاغنا في البداية بتحسن حالته قبل أن يتم إبلاغنا بعدها بدقائق بوفاته. الخبر جاء كالصدمة بالنسبة لنا فهو أحد مدربي المنصورة ونادي عمال المنصورة ومنية النصر".

ومن جانبه قال اتحاد الكرة في بيان: "مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ينعي متولي حسين ، المدير الفني لنادي عمال المنصورة الذى وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأقيمت مباراة عمال المنصورة ضد طلخا على ملعب طلخا ضمن منافسات دوري القسم الثالث.

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