أحمد سليمان: خفضنا عقد عواد للنصف.. وكنا سنتعاقد مع زميل صلاح السابق

الخميس، 02 يناير 2025 - 23:46

كتب : FilGoal

محمد عواد

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تخفيض عقود عدد من لاعبي الفريق.

وكشف سليمان في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك وضع خطة مالية ونجحنا في تقليل عقود اللاعبين، محمد عواد وافق على خفض عقده إلى النصف وكذلك شيكابالا وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي".

ووضع سليمان ترتيب أولوليات مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي "مستحقات اللاعبين تأتي في صدارة أولوياتنا، تليها تجديد عقود اللاعبين ومرتبات الجهاز الفني وأخيرًا جلب صفقات جديدة".

أخبار متعلقة:
الإفريقي التونسي يوضح سبب عدم التفاوض مع الزمالك لضم الجزيري مدرب أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نركز على لقاء المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك مران الزمالك - موقف الخماسي المصاب.. ورفع الحمل البدني استعدادا لمواجهة المصري

وكشف عضو مجلس الزمالك عن مفاجأة: "كنا سنتعاقد مع لاعب في الدوري السعودي، لعب بجوار صلاح، سابقا ويبلغ راتبه 10 مليون يورو لمدة 6 أشهر دون دفع أي مقابل".

وعن تجديد عقود اللاعبين، رد معلقا "المفاوضات تسير بشكل جيد مع أحمد مصطفى زيزو وحمزة المثلوثي وعبد الله السعيد وعمر جابر".

وأشار سليمان إلى أن مجلس الإدارة نجح في تخفيض تكاليف السفر بعد قرار خوض مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في القاهرة: "تكلفة سفر الفريق إلى نيجيريا لمواجهة إنييمبا 14 مليون جنيه، وخوض مباراة بلاك بولز في القاهرة وفر 75 % من قيمة ما كان سيتم صرفه في حالة السفر إلى موزمبيق".

ويستضيف الزمالك فريق بلاك بولز الموزمبيقي في القاهرة يوم 12 يناير المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية، على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة واستضافة الفريق الموزمبيقي، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع الأمني هناك.

وعن التعاقد مع لاعب في مركز قلب الدفاع، قال: "تعاقدنا مع الغيني جيفرسون كوستا لدعم مركز المدافع في ظل النقص العددي في هذا المركز في مصر، بعد محاولات التعاقد مع أكثر من مدافع مصري ولكن أقل مقابل مادي مطلوب يصل لـ 40 مليون جنيه".

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما جمع بلاك بولز 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة متساويا مع المصري، ويأتي إنييمبا النيجيري في ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويلتقي الزمالك في الجولة الرابعة أمام المصري، فيما يحل بلاك بولز ضيفا على إنييمبا النيجيري.

الكونفدرالية الزمالك أحمد سليمان
نرشح لكم
الإفريقي التونسي يوضح سبب عدم التفاوض مع الزمالك لضم الجزيري مدرب أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نركز على لقاء المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك مؤتمر مدرب بلوزداد: علينا الحفاظ على شباكنا أمام الأهلي.. ولا خيار أمامنا سوى الفوز مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نفحص شكوتي الإسماعيلي والاتحاد.. وهذا موعد القرار الرسمي خبر في الجول - الإسماعيلي يسدد رسوم التظلم.. وينتظر نقاط مباراة مودرن سبورت الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبينا بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول
أخر الأخبار
السوبر الإيطالي - جاسبريني يوضح سبب إجراء تغييرات في تشكيل أتالانتا أمام إنتر 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
السوبر الإيطالي - إنزاجي: لن أطلب المزيد من لاعبي إنتر 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
"سيارة الإسعاف غير مجهزة".. عمال المنصورة يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة مدرب الفريق 24 دقيقة | القسم الثاني
المنسق الإعلامي يوضح موقف منتخب مصر من كأس العرب.. وملعب لقاء إثيوبيا 35 دقيقة | منتخب مصر
أحمد سليمان: خفضنا عقد عواد للنصف.. وكنا سنتعاقد مع زميل صلاح السابق 48 دقيقة | الدوري المصري
الإفريقي التونسي يوضح سبب عدم التفاوض مع الزمالك لضم الجزيري 51 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سعودي يكشف موقف نيمار من القيد محليا مع الهلال ساعة | سعودي في الجول
من أجل التاسعة.. إنتر يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بثنائية في شباك أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت