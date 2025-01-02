أحمد سليمان: خفضنا عقد عواد للنصف.. وكنا سنتعاقد مع زميل صلاح السابق

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تخفيض عقود عدد من لاعبي الفريق.

وكشف سليمان في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك وضع خطة مالية ونجحنا في تقليل عقود اللاعبين، محمد عواد وافق على خفض عقده إلى النصف وكذلك شيكابالا وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي".

ووضع سليمان ترتيب أولوليات مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي "مستحقات اللاعبين تأتي في صدارة أولوياتنا، تليها تجديد عقود اللاعبين ومرتبات الجهاز الفني وأخيرًا جلب صفقات جديدة".

وكشف عضو مجلس الزمالك عن مفاجأة: "كنا سنتعاقد مع لاعب في الدوري السعودي، لعب بجوار صلاح، سابقا ويبلغ راتبه 10 مليون يورو لمدة 6 أشهر دون دفع أي مقابل".

وعن تجديد عقود اللاعبين، رد معلقا "المفاوضات تسير بشكل جيد مع أحمد مصطفى زيزو وحمزة المثلوثي وعبد الله السعيد وعمر جابر".

وأشار سليمان إلى أن مجلس الإدارة نجح في تخفيض تكاليف السفر بعد قرار خوض مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في القاهرة: "تكلفة سفر الفريق إلى نيجيريا لمواجهة إنييمبا 14 مليون جنيه، وخوض مباراة بلاك بولز في القاهرة وفر 75 % من قيمة ما كان سيتم صرفه في حالة السفر إلى موزمبيق".

ويستضيف الزمالك فريق بلاك بولز الموزمبيقي في القاهرة يوم 12 يناير المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية، على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة واستضافة الفريق الموزمبيقي، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع الأمني هناك.

وعن التعاقد مع لاعب في مركز قلب الدفاع، قال: "تعاقدنا مع الغيني جيفرسون كوستا لدعم مركز المدافع في ظل النقص العددي في هذا المركز في مصر، بعد محاولات التعاقد مع أكثر من مدافع مصري ولكن أقل مقابل مادي مطلوب يصل لـ 40 مليون جنيه".

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما جمع بلاك بولز 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة متساويا مع المصري، ويأتي إنييمبا النيجيري في ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويلتقي الزمالك في الجولة الرابعة أمام المصري، فيما يحل بلاك بولز ضيفا على إنييمبا النيجيري.