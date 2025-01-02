الإفريقي التونسي يوضح سبب عدم التفاوض مع الزمالك لضم الجزيري

أوضح علي علولو المتحدث الرسمي لنادي الإفريقي التونسي سبب عدم التفكير في ضم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الإفريقي التونسي عبر أون سبورت أف أم: "سيف الجزيري ابن النادي وفي الوقت الحالي لا توجد أي مفاوضات رسمية مع الزمالك لضمه".

وأَضاف "ربما نفكر الصيف المقبل لضم الجزيري لأنه يعرف النادي ولا خلاف على قدراته الفنية".

وشدد "لا يحق لنا إبرام صفقات جديدة في يناير الجاري بعدما أتممنا 10 تعاقدات الموسم الحالي وهو الحد الأقصى وفقا للوائح الدوري التونسي".

وأتم "ومن أجل ضم لاعب جديد فلابد من فسخ تعاقد لاعب آخر والمدرب لا يريد رحيل أحد لاعبيه".

وتقدم الجزيري بإنذار لمجلس الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة.

وقال أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب لديه رواتب متأخرة حوالي 8-9 أشهر، وتعاون وصبر وساند الإدارة من قبل، وطلب من الإدارة الحصول عليها بشكل ودي أكثر من مرة".

وأضاف "هذه ليست شكوى بل إنذار للمطالبة بأمواله، خلال 15 يوما سيحق له الرحيل مجانا".

وأكمل "الجزيري وقع على تجديد عقده ويتبقى أن النادي يوثق العقد الجديد".

وواصل "اللاعب رفض تخفيض عقده الجديد بنسبة 40% في تراجع من قبل الإدارة عن الاتفاق القديم".

وأكمل "الجزيري يمر بضغوط نفسية ومادية كبيرة لمدة 6 أشهر، لكنه تحمل الزمالك".

وشدد "توجد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الجزيري لخفض راتبه وكذلك مطالبة جروس بعدم إشراكه في المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد عرض رسمي من الوداد، وهذه مجرد أحاديث من بعض الوكلاء، اللاعب لديه عقد مع الزمالك".