تقرير سعودي يكشف موقف نيمار من القيد محليا مع الهلال

الخميس، 02 يناير 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

لا زال موقف قيد البرازيلي نيمار جونيور مع الهلال محليا في المسابقات السعودية غامضا.

نيمار

النادي : الهلال

الهلال

ويتواجد البرازيلي في قائمة الهلال الآسيوية فقط حتى هذه اللحظة ولم يتم قيده محليا مع الزعيم.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية فإنه حتى هذه اللحظة لم يحسم القرار بصورة نهائية، والأقرب هو استمرار اللاعب في القائمة الأسيوية للفريق فقط.

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وغاب نيمار عن تدريبات الهلال الجماعية اليوم استعدادا للقاء اتحاد جدة في كأس ملك السعودية بسبب شعوره بألم في البطن.

وعاد البرازيلي للتدريبات مؤخرا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء استقلال طهران في دوري أبطال آسيا النخبة.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وسيلتقي الهلال مع الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل في ملعب المملكة أرينا في ربع نهائي كأس ملك السعودية.

نيمار الهلال الدوري السعودي
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