من أجل التاسعة.. إنتر يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بثنائية في شباك أتالانتا

تأهل إنتر لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالفوز على أتالانتا بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإيطالي بنظامه الجديد للموسم الثاني تواليا، وتقام المباراة على ملعب الأول بارك معقل النصر.

ويشارك إنتر كونه بطل الدوري الإيطالي، فيما يخوض أتالانتا السوبر كونه وصيفا لكأس إيطاليا.

وسيلتقي إنتر في النهائي مع الفائز من لقاء الغد الذي يجمع ميلان مع يوفنتوس.

ووصل إنتر للنهائي رقم 13 في السوبر الإيطالي والذي يحمل لقبه في آخر 3 نسخ.

ويسعى النيراتزوي لحصد اللقب التاسع ومعادلة رقم يوفنتوس القياسي في عدد الألقاب بكأس السوبر الإيطالي.

وصف المباراة

أهدر لاوتارو مارتينيز هدفا في الثانية 27 من بعد صافرة البداية بتسديدة شتتها الدفاع لركنية.

الإثارة منذ الدقيقة الأولى فرصة الهدف الأول تضيع من لاوتارو#إنتر_أتالانتا#السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/0kOz6ABL9b — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 2, 2025

وتألق الحارس كراسينسكي في التصدي لتصويبة رائعة من لاوتارو وحولها لركنية، ثم بعدها مرت رأسية يان بيسيك أعلى عارضة أتالانتا.

وبغرابة شديدة أهدر ماتيو سكالفيني برأسية من داخل منطقة الست ياردات فرصة التقدم لأتالانتا والتي تصدى لها سومر بسهولة في الدقيقة 15.

مثل هذه الفرص لا تأتي كثيراً.. سكالفيني يضيع فرصة التقدم لأتالانتا#إنتر_أتالانتا#السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/zAxJauYqU3 — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 2, 2025

وانفرد لاوتارو في الدقيقة 20 لكنه سدد بشكل مبكر من خارج منطقة الجزاء كرة أبعدها الحارس لركنية.

وأطلق سياد كولاسيناتش كرة قوية أبعدها الدفاع لركنية في الدقيقة 35.

وسدد لاوتارو كرة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 38 مرت أعلى العارضة.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 تقدم إنتر بمقصية دينزل دومفريس في شباك أتالانتا.

وأضاف الهولندي بتصويبة صاروخية الهدف الثاني في الدقيقة 61 معززا من تقدم النيراتزوري.

وأهدر لاوتارو في مواجهة الحارس بتسديدة ضعيفة فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وقلص إيدرسون الفارق لأتالانتا بتسديدة أرضية لكن ألغي بداعي التسلل في بداية الهجمة في الدقيقة 74 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتألق يان سومر وخرج بشباك نظيفة بعدما تصدى لفرصتين متتاليتين في الدقيقة 87 لتنتهي المباراة بفوز إنتر وتأهله للنهائي.