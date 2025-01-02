من أجل التاسعة.. إنتر يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بثنائية في شباك أتالانتا
الخميس، 02 يناير 2025 - 23:11
كتب : FilGoal
تأهل إنتر لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالفوز على أتالانتا بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.
وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإيطالي بنظامه الجديد للموسم الثاني تواليا، وتقام المباراة على ملعب الأول بارك معقل النصر.
ويشارك إنتر كونه بطل الدوري الإيطالي، فيما يخوض أتالانتا السوبر كونه وصيفا لكأس إيطاليا.
وسيلتقي إنتر في النهائي مع الفائز من لقاء الغد الذي يجمع ميلان مع يوفنتوس.
ووصل إنتر للنهائي رقم 13 في السوبر الإيطالي والذي يحمل لقبه في آخر 3 نسخ.
ويسعى النيراتزوي لحصد اللقب التاسع ومعادلة رقم يوفنتوس القياسي في عدد الألقاب بكأس السوبر الإيطالي.
إنتر يتخطى أتالانتا بهدفي دومفريس ويبلغ النهائي
شاهد الهدفين الجميلين..#إنتر_أتالانتا#السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/9DyvcJs7Oo— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 2, 2025
وصف المباراة
أهدر لاوتارو مارتينيز هدفا في الثانية 27 من بعد صافرة البداية بتسديدة شتتها الدفاع لركنية.
الإثارة منذ الدقيقة الأولى
فرصة الهدف الأول تضيع من لاوتارو#إنتر_أتالانتا#السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/0kOz6ABL9b— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 2, 2025
وتألق الحارس كراسينسكي في التصدي لتصويبة رائعة من لاوتارو وحولها لركنية، ثم بعدها مرت رأسية يان بيسيك أعلى عارضة أتالانتا.
وبغرابة شديدة أهدر ماتيو سكالفيني برأسية من داخل منطقة الست ياردات فرصة التقدم لأتالانتا والتي تصدى لها سومر بسهولة في الدقيقة 15.
مثل هذه الفرص لا تأتي كثيراً..
سكالفيني يضيع فرصة التقدم لأتالانتا#إنتر_أتالانتا#السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/zAxJauYqU3— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 2, 2025
وانفرد لاوتارو في الدقيقة 20 لكنه سدد بشكل مبكر من خارج منطقة الجزاء كرة أبعدها الحارس لركنية.
وأطلق سياد كولاسيناتش كرة قوية أبعدها الدفاع لركنية في الدقيقة 35.
وسدد لاوتارو كرة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 38 مرت أعلى العارضة.
وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 تقدم إنتر بمقصية دينزل دومفريس في شباك أتالانتا.
وأضاف الهولندي بتصويبة صاروخية الهدف الثاني في الدقيقة 61 معززا من تقدم النيراتزوري.
وأهدر لاوتارو في مواجهة الحارس بتسديدة ضعيفة فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 70.
فرصة غريبة تضيع من لاوتارو أمام المرمى#إنتر_أتالانتا#السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/MIhsqQwWfK— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 2, 2025
وقلص إيدرسون الفارق لأتالانتا بتسديدة أرضية لكن ألغي بداعي التسلل في بداية الهجمة في الدقيقة 74 بعد العودة لتقنية الفيديو.
أتالانتا يسجل.. ولكن تقينة الفيديو تتدخل ❌#إنتر_أتالانتا#السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/rfI11zTx0J— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 2, 2025
وتألق يان سومر وخرج بشباك نظيفة بعدما تصدى لفرصتين متتاليتين في الدقيقة 87 لتنتهي المباراة بفوز إنتر وتأهله للنهائي.