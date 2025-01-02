السكة الحديد يضم محمد طارق حارس مودرن سبورت

توصل مسؤولو نادي السكة الحديد مودرن إلى اتفاق مع محمد طارق حارس مرمى مودرن سبورت للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن محمد طارق سينتقل إلى السكة الحديد بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع محمد طارق على عقود انضمامه لمدة عام ونصف بداية من يناير الجاري وحتى نهاية الموسم المقبل.

ويعد محمد طارق من ناشئي النادي الأهلي، وخاض عدة مباريات مع نادي مودرن سبورت في بطولتي الدوري والكونفدرالية.

وتستمر فترة الانتقالات الشتوية حتى الثامن من فبراير المقبل.

ويرعى نادي مودرن سبورت، فريق السكة الحديد في تجربة تكررت من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وبخلاف رعاية مودرن سبورت للسكة الحديد، يرعى سيراميكا كليوباترا، نادي ديروط في دوري المحترفين ويرعى إنبي، نادي بايونيرز في الدرجة الثانية (ب).