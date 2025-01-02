السكة الحديد يضم محمد طارق حارس مودرن سبورت

الخميس، 02 يناير 2025 - 22:30

كتب : أحمد الخولي

محمد طارق حارس مودرن سبورت

توصل مسؤولو نادي السكة الحديد مودرن إلى اتفاق مع محمد طارق حارس مرمى مودرن سبورت للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن محمد طارق سينتقل إلى السكة الحديد بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع محمد طارق على عقود انضمامه لمدة عام ونصف بداية من يناير الجاري وحتى نهاية الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
"طفح الكيل".. السكة الحديد مودرن يصدر بيانا بشأن القرارات التحكيمية في مواجهة الداخلية دوري المحترفين – الترسانة ينتصر على السكة الحديد مودرن ويقلص الفارق مع المصرية للاتصالات دوري المحترفين - الخامس الآن والسادس في الطريق.. السكة الحديد يتعاقد مع المزين

ويعد محمد طارق من ناشئي النادي الأهلي، وخاض عدة مباريات مع نادي مودرن سبورت في بطولتي الدوري والكونفدرالية.

وتستمر فترة الانتقالات الشتوية حتى الثامن من فبراير المقبل.

ويرعى نادي مودرن سبورت، فريق السكة الحديد في تجربة تكررت من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وبخلاف رعاية مودرن سبورت للسكة الحديد، يرعى سيراميكا كليوباترا، نادي ديروط في دوري المحترفين ويرعى إنبي، نادي بايونيرز في الدرجة الثانية (ب).

محمد طارق السكة الحديد مودرن مودرن سبورت
نرشح لكم
محاضرة فنية أخيرة من كولر قبل مواجهة شباب بلوزداد.. وموعد العودة للقاهرة مواعيد مباريات اليوم 3 يناير والقنوات الناقلة - الأهلي ضد شباب بلوزداد.. وريال مدريد والكأس خبر في الجول - نزلة برد تهدد مشاركة زيزو ضد المصري "سيارة الإسعاف غير مجهزة".. عمال المنصورة يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة مدرب الفريق المنسق الإعلامي يوضح موقف منتخب مصر من كأس العرب.. وملعب لقاء إثيوبيا أحمد سليمان: خفضنا عقد عواد للنصف.. وكنا سنتعاقد مع زميل صلاح السابق الترجي يعلن تخصيص 500 تذكرة لجماهيره أمام بيراميدز.. وموعد بيعها وأسعارها مران الأهلي - ختام الاستعدادات للقاء بلوزداد
أخر الأخبار
موتا: دانيلو خارج مشروع يوفنتوس 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح: أنا الأفضل في العالم.. وهذا سبب اختياري فينيسيوس جونيور 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سلوت: أرقام صلاح تتحدث عن نفسها.. وإصابة جوميز وعودة هذا الثنائي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد غياب 4 مباريات.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
محاضرة فنية أخيرة من كولر قبل مواجهة شباب بلوزداد.. وموعد العودة للقاهرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
وكيل أولمو يكشف خطط اللاعب بعد فشل برشلونة في تسجيله 2 ساعة | الدوري الإسباني
بينهم مرموش.. ديلي ميل: مانشستر سيتي يسعى لضم 4 صفقات في يناير 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم 3 يناير والقنوات الناقلة - الأهلي ضد شباب بلوزداد.. وريال مدريد والكأس 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 2 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 3 صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني 4 أحمد حسن يوضح سبب رفضه تولي منصبا في الجهاز الفني لـ الزمالك