ثالث الراحلين.. ليون يبيع مهاجمه بعد عام واحد لـ هوفنهايم

الخميس، 02 يناير 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

جيفت أوربان - ليون

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي بيع مهاجمه جيفت أوربان لصفوف هوفنهايم الألماني.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من انتقاله لليون في يناير 2024 قادما من جينت البلجيكي.

وخاض أوربان 21 مباراة سجل 5 أهداف منذ انضمامه.

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وسيحصل ليون على 9 ملايين يورو قيمة التعاقد بالإضافة لـ 3 ملايين يورو مرتبطة بالأداء.

صاحب الـ22 عاما سيرتدي القميص رقم 14 مع الفريق الألماني.

وبدأ ليون التحرك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية من أجل بيع بعض لاعبيه في ظل التهديد المستمر بهبوطه للدرجة الثانية.

ويعد أوربان ثالث لاعب يرحل عن ليون بعد الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز صوب نانت والبرازيلي جيفينيو صوب بوتافوجو.

وتلقى أولمبيك ليون في نوفمبر الماضي من هيئة الرقابة المالية لكرة القدم الفرنسية قرارا مؤقتا بالهبوط للدرجة الثانية بنهاية الموسم الجاري وحظر الانتقالات وإشراف على الأجور.

ويأتي ذلك القرار بسبب ارتفاع ديون النادي لـ 508 مليون يورو.

وسيكون النادي مهددا بالهبوط إذا لم يتحسن وضعه المالي وكذلك سيكون مجبرا على بيع أبرز لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية.

جيفت أوربان ليون الدوري الفرنسي هوفنهايم
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