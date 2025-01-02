تقرير فرنسي: أوليفر كان يستفسر عن إمكانية شراء بوردو

الخميس، 02 يناير 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

أوليفر كان

استفسر أوليفر كان حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا التاريخي بشأن إمكانية شراء نادي بوردو الفرنسي.

وفقا لموقع Sud-Ouest الفرنسي فإن جاك هنري إيورود مالك مارسيليا السابق تواصل مع جيرارد لوبيز مالك بوردو بالنيابة عن كان.

ويعاني النادي من مشاكل مالية كبرى جعلت يعلن إفلاسه في الصيف الماضي هبط على إثرها للدرجة الرابعة الفرنسية.

وسبق أن ألمح حارس بايرن ميونيخ السابق من قبل في حوار مع مجلة كيكر الألمانية لاستعداده للاستمرار في نادي كرة قدم.

وجاءت تجربة كان الأخيرة كمدير تنفيذي لبايرن ميونيخ لكنه رحل في 2023.

وحاولت شركة "فانواي" المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي من شراء النادي في وقت سابق لكنها تراجعت عن تلك الخطوة.

ويحتل بوردو المركز الثالث برصيد 21 نقطة بعد مرور 12 جولة من الدوري الفرنسي الدرجة الرابعة.

وودع كأس فرنسا بالخسارة من ستاد رين في دور الـ 32 بنتيجة 4-1.

أوليفر كان بوردو الدوري الفرنسي
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