مانويل نوير يعود لتدريبات بايرن ميونيخ

الخميس، 02 يناير 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ

عاد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ للمشاركة في مران فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وأصيب نوير بكسر في أحد ضلوعه في بدايات ديسمبر ليغيب حتى نهاية عام 2024.

ومازالت المفاوضات جارية بين مانويل نوير ونادي بايرن ميونيخ من أجل تجديد عقد حارس البافاري.

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عقد مانويل نوير الحالي ينتهي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، في انتظار تمديد المسيرة الممتدة له هناك منذ 14 عاما.

وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادما من شالكة، وما زال يلعب في صفوف الفريق منذ ذلك الحين.

صاحب الـ38 عاما أعلن اعتزاله الدولي قبل عدة أشهر، بعد خوض 124 مباراة دولية رفقة منتخب ألمانيا.

قبل أسابيع، قال نوير في تصريحات لجريدة كيكر: "إذا أنهينا الموسم الجديد بشكل ناجح مع الجهاز الفني الجديد، فهذا يعني أن الأمر سيكون ممتعا بالنسبة لي".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة سالزبورج وديا يوم 6 يناير، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الألماني بعد عطلة الشتاء بمواجهة مونشنجلادباخ يوم السبت 11 يناير.

مانويل نوير بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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