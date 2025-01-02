انتهت السوبر الإيطالي - إنتر (2)-(0) أتالانتا.. النيراتزوري للنهائي

الخميس، 02 يناير 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

إنتر - أتالانتا - السوبر الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد أتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإيطالي بنظامه الجديد للموسم الثاني تواليا، وتقام المباراة على ملعب الأول بارك معقل النصر.

ويشارك إنتر كونه بطل الدوري الإيطالي، فيما يخوض أتالانتا السوبر كونه وصيفا لكأس إيطاليا.

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وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي مع الفائز من لقاء الغد الذي يجمع ميلان مع يوفنتوس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: يان سومر يتألق مرتين ولاعبي أتالانتا يهدران الهدف في الفرصة الثالثة

ق 74: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل

ق 72: جوووول البديل إيدرسون يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق 70: لاوتارو يهدر بغرابة هدف إنتر الثالث في مواجهة المرمى

ق 61: جووووول دومفريس يضيف الهدف الثاني لإنتر بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

ق 48: جووووووو أوووووول.. دومفريس يسجل بضربة مقصية الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: تسديدة على الطائر من لاوتارو تمر أعلى العارضة

ق 35: تسديدة من كولاسيناتش تتحول لركنية لأتالانتا

ق 11: رأسية بييسك تمر أعلى عارضة أتالانتا

ق 20: تسديدة قوية من لاوتارو يبعدها الحارس ببراعة

ق 15: سكالفيني يهدر بغرابة من داخل منطقة الست ياردات في مواجهة سومر

ق 10: كرانسيسكي يتصدى بشكل رائع لتصويبة لاوتارو ويحولها لركنية

ق 1: فرصة مهدرة في أول 27 ثانية من لاوتارو بتسديدة أبعدها الدفاع لركنية

بداية اللقاء

إنتر أتالانتا السوبر الإيطالي
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