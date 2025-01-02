السوبر الإيطالي - موتا: لا نركز على تغيير مدرب ميلان.. ونواصل العمل لتحسين وضعنا

عبر تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس عن ثقته قبل مواجهة ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويواجه يوفنتوس نظيره ميلان مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقال موتا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنكون مستعدون، سنلعب ضد فريق رائع معتاد على المسابقات المهمة، نحن جاهزون لمقابلة ميلان دون التركيز على تغيير جهازه الفني".

وأكمل "من المؤكد أن تغيير مدرب ميلان سيجلب شيئًا جديدًا، لديهم مدرب رائع أحترمه، ولكننا نحن مستعدون لأي شيء".

ويقود سيرجيو كونسيساو فريق ميلان في المواجهة الأولى له مع الفريق الإيطالي.

وتولى كونسيساو المسؤولية خلفا لمواطنه باولو فونسيكا الذي أقيل من منصبه بعد التعادل أمام روما وتراجع الفريق إلى المركز الثامن في الدوري الإيطالي.

وأضاف موتا "غدًا ستكون مسابقة مختلفة لأنها مباراة خروج المغلوب، إما أن نفوز، ونصل إلى النهائي، أو نخسر، ونخرج من الباب الضيق".

وحقق يوفنتوس التعادل الـ11 من أصل 18 مباراة في الدوري الإيطالي ضد فيورنتينا يوم الأحد الماضي.

وردا على ذلك "فعلنا الكثير من الأشياء بشكل جيد، وسنواصل العمل بأقصى قدر من الالتزام لتحسين الوضع الذي لا نرضى عنه".

وأكمل "أوافق على أننا لم نخسر، لكن ليس صحيحًا أننا لا نفوز أبدًا، إنها جزء من اللعبة، في بعض الأحيان نستحق المزيد، وفي أوقات أخرى نستحق أقل، ضد فيورنتينا على سبيل المثال قمنا بالعديد من الأشياء بشكل جيد لكننا فشلنا في حسم المباراة."

وعن اللقاء بين فرانشيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس ووالده سيرجيو كونسيساو المدير الفني الجديد لميلان: "سنرى ما إذا كان سيلعب أم لا، إنه متحمس لتقديم أداء جيد سواء منذ البداية أو كبديل، لا أعتقد أن الأمر سيتغير كثيرًا بالنسبة له، إنه يعلم ما يتوجب عليه عمله في مثل هذه المواقف".