تشكيل السوبر الإيطالي - لاوتارو وتورام يقودان إنتر.. وتغيير شامل في هجوم أتالانتا

الخميس، 02 يناير 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

إنتر ميلان × أتالانتا

يقود الثنائي ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر في مواجهة أتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإيطالي بنظامه الجديد للموسم الثاني تواليا، وتقام المباراة على ملعب الأول بارك معقل النصر.

وبدأ أتالانتا اللقاء بثلاثي هجومي مختلف تماما بينما جلس إديمولا لوكمان وشارل دي كيتيلاري على مقاعد البدلاء وغاب الهداف ماتيو ريتيجي بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل إنتر

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: يان بيسيك – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك ميختاريان – فيدريكو ديماركو

الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

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فيما جاء تشكيل أتالانتا

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي

الدفاع: أوديلون كوسونو – إيزاك هيان – سياد كولاسيناتش

الوسط: دافيدي زاباكوستا – مارتن دي رون – جورجيو سكالفيني –- ماتيو روجيري

الهجوم: لازار سامرديتش - نيكولو زانيلو – ماركو بريشيانيني

ويشارك إنتر كونه بطل الدوري الإيطالي، فيما يخوض أتالانتا السوبر كونه وصيفا لكأس إيطاليا.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي مع الفائز من لقاء الغد الذي يجمع ميلان مع يوفنتوس.

وتوج إنتر بلقب آخر نسخة والتي أقيمت بمشاركة 4 فرق لأول مرة في السعودية.

وسيطر النيراتزوي على اللقب في آخر 3 مواسم بالفوز على يوفنتوس ثم ميلان ثم نابولي على الترتيب.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب يليه إنتر برصيد 8 ألقاب ثم ميلان برصيد 7 ألقاب.

ولم يسبق لأتالانتا أن حقق لقب السوبر الإيطالي من قبل، وتعد تلك المشاركة الرسمية الأولى له في البطولة.

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