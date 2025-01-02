مدرب مايوركا لـ في الجول: بإمكاننا منافسة ريال مدريد في السوبر الإسباني.. ولن نغير خططنا

شدد جاجوبا أراساتي المدير الفني لـ ريال مايوركا أن هناك اختلاف كبير بين مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ويستعد ريال مايوركا للمشاركة في كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويخوض أراساتي موسمه الأول مع مايوركا بعد 6 مواسم قاد فيها أوساسونا حيث تأهل به من الدرجة الثانية للأولى في 2019 وقاده لوصافة كأس ملك إسبانيا في 2023.

وقال أراساتي لـ FilGoal.com: "أوساسونا يتشابه مع مايوركا وأعتقد أن البداية هنا جيدة خاصة أنني سأشارك في كأس السوبر الإسباني".

وعن التعادل في الدوري مع ريال مدريد 1-1 قال: "مضى الكثير من الوقت منذ هذه المباراة، علينا أن نقوم بعملنا بشكل جيد وبإمكاننا منافسة ريال مدريد، والمباراة السابقة كانت نموذج بالنسبة لنا".

وأضاف "في المباراة الأولى كانت مواجهة صعبة لأن ريال مدريد كان فائزا بلقب السوبر الأوروبي، وبعد نهاية الدور الأول فهناك الكثير من أجل تحليله والآن نعرف أيضا نسختنا الأفضل وستتغير تحضيرانا عن مباراة الدور الأول".

وواصل "أعتقد أن من رأى فريقي يعرف أننا لا نغير كثيرا سواء لعبنا مع ريال مدريد أو برشلونة، الخطط تتغير ولذلك فعلينا أن نفعل ما بوسعنا لمواجهة فريق قوي".

وتابع "سيرنا في النصف الأول من الدوري الإسباني بشكل جيد وهدفنا أن نتواجد في النصف الثاني من الموسم ضمن أول 10 فرق في المسابقة".

وسيعول المدرب على هدافه الكندي كايل لارين صاحب الـ 5 أهداف قبل مواجهة ريال مدريد، فأشاد به: "نثق به وبأنه سيقدم أفضل ما لديه فهو سريع وسنطلب منه تكرار ذلك كما فعل من قبل".

وأتم ردا على كيف يفكر في مواجهة مبابي الآن بعد تحسنه أكثر مع ريال مدريد قال: "لعبنا ضده في الدوري الإسباني، الفرنسي تكيف بشكل أفضل الآن وهو لاعب كبير لكننا لا نركز عليه بمفرده".