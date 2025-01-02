مسؤول الاقتصاد لـ مايوركا يوضح لـ في الجول كيف يطبق التجربة اليابانية في الشرق الأوسط

كشف ألفونسو دياز مسؤول الاقتصاد في ريال مايوركا كيف ضاعف إيرادات النادي في 8 سنوات على المستوى المالي، وكذلك استفاد من التجربة اليابانية.

ويستعد ريال مايوركا للمشاركة في كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية.

وقال دياز لـ FilGoal.com: "بدأنا مرحلة جديدة في 2016 وغيرنا العديد من الأشياء التي تتعلق بالتنظيم والاقتصاد، ومداخيل النادي حينها كانت 11 مليون يورو، والآن وصلت لـ 80 مليون وهناك تغييرات كبيرة وإيرادات عديدة زادت ونحن ننمو في كل المستويات".

وأضاف "النادي استفاد بفضل تواجد الياباني تاكيفوسا كوبو، نحن نادي دولي ونمثل جزيرة صغيرة 30% من سكانها من الأجانب، وفي السوق الياباني مؤخرا أًصبحنا من أكثر 3 فرق متابعة لأننا نعمل منذ سنوات في هذا السوق ونحن النادي الإسباني الذي ضم أكثر عدد من اللاعبين اليابانيين".

وشرح "في موسمي كوبو بقميص الفريق كان لدينا مشجعين كُثر وكذلك كان لدينا راعي ياباني على قميصنا".

وارتدى كوبو قميص مايوركا مرتين معارا من ريال مدريد في موسمي 2019-2020 و2021-22 قبل الانتقال بشكل نهائي لريال سوسيداد.

وردا على كيف يحاكي نفس التجربة في الشرق الأوسط ومصر قال: "مصر والشرق الأوسط من أكثر الدول التي تتابعنا ومن المهم أن نضع الشرق الأوسط كسوق قادم على مستوى النمو ونستهدف أن يكون كأس السوبر الإسباني البداية لنا للتعرف أكثر على نادينا ومشروعنا".

وشدد "التوجه للمحتوى العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة جاء بتوجيه من الدوري الإسباني، وعملنا في آخر عامين على التواجد في السوق العربي وأن ننمو على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لتعريف الجماهير بنا كي يتمكنوا من التعرف على اللاعبين والنادي وجزيرة مايوركا وكل هذا من أجل متابعتنا".

وأجاب على هل هناك توجه لعقد شراكة أو معسكرات في مصر قائلا: "حتى الآن ليس لدينا مشاريع لكن ما يجب فعله أن نحدد مشروعنا كي نتمكن من البدء لخوض دورة عالمية لكن لا توجد أي مشاريع حالية في ظل ضغط المباريات، لكننا اقتصاديا نستهدف التوسع على وسائل التواصل الاجتماعي ليتعرف الناس علينا بشكل أكبر".

ومع تحسن النتائج في الموسم الحالي فهل تتغير خطة النادي فأجاب: "وضعنا مشروعا منذ 8 سنوات بشكل واضح والفكرة أن نجد الاستقرار المالي وأن نتواجد وسط الكبار وهو ما نضعه نصب أعيننا والآن نفكر في أن نتواجد في النصف الأول من الترتيب، ولا شك أننا حاليا نرى أن النتائج الجيدة التي حققناها مؤخرا تجعلنا نعمل للحفاظ عليه والبقاء في أوروبا وأن نحاول النمو بشكل أسرع".

وأتم "أول شيء هو وضع خطة استراتيجية وأن يعرف الجميع من نحن ومن هو النادي واللاعبين ومع كل هذا من السهل أن ندخل في أسواق جديدة وذلك يتحقق بالاستمرار في الدوري الإسباني ثم المشاركة أوروبيا وهو ما يجعل الجماهير تتعلق بنا وكذلك السفر لأماكن أخرى حول العالم وعقد مباريات ودية وخوض المواجهات الكبيرة ضد برشلونة وريال مدريد ليتعرف الأخرين علينا وأن نصبح ناديا يعرفه الجميع".

ويحتل مايوركا المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد نهاية الدور الأول من الدوري الإسباني.

في حين أنهى الفريق الموسم الماضي برصيد 40 نقطة في المركز الـ 15 ووصل لنهائي كأس ملك إسبانيا.

ووصل مايوركا الموسم الماضي لنهائي كأس ملك إسبانيا لكنه خسر أمام أتليتك بلباو، وهو ما منح الفريق فرصة المشاركة في كأس السوبر الإسباني لأول مرة منذ 2003.

ويستعد ريال مايوركا للقاء ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وفي حال انتصاره سيواجه الفائز من لقاء برشلونة وأتليتك بلباو.