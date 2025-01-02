السوبر الإيطالي - كونسيساو: لن أكون عاطفيا أمام نجلي.. وتدريب ميلان ليس مخاطرة

الخميس، 02 يناير 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان

رفض سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان التعامل بعاطفة مع مواجهة ابنه فرانشيسكو لاعب يوفنتوس الإيطالي قبل مواجهة الفريقين المنتظر في كأس السوبر الإيطالي.

ويواجه ميلان نظيره يوفنتوس مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وأوضح كونسيساو عن مواجهة نجله: " أنا لست عاطفيًا على الإطلاق، أنا محترف، في المنزل أنا والده، وغدًا سيكون ابني خصمي سيفكر بنفس الطريقة أريد أن أهزمه، تمامًا كما يريد أن يهزمني، وآمل ألا أسعده".

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وأضاف "أعاني من نزلة برد وحمى في الأيام الماضية، لذا إذا بدت عيناي دامعة بعض الشيء، فهذا هو السبب".

ويقود سيرجيو كونسيساو فريق ميلان في المواجهة الأولى له مع الفريق الإيطالي.

وتولى كونسيساو المسؤولية خلفا لمواطنه باولو فونسيكا الذي أقيل من منصبه بعد التعادل أمام روما وتراجع الفريق إلى المركز الثامن في الدوري الإيطالي.

وعن تدريب ميلان قال "تدريب ميلان ليس مخاطرة، رأيت لاعبين متواضعين ومتحمسين للتعلم في الجلسات التدريبية الأولى للنادي"

وتولى كونسيساو المسؤولية رسميا يوم 30 ديسمبر الماضي أي قبل 3 أيام، ليرد معلقا "لا أملك الوقت للتحضير ونفقد لاعبين مهمين بسبب الإصابة ولكنها ليست أعذار علينا تقديم أفضل ما لدينا".

وأكمل "لست ساحرًا وأعمل جاهدًا كل يومٍ مع اللاعبين لتحقيق النتائج، وبعد شهر مايو سنحصدها، كان علي أن أكون فعالا لنقل ما هو مطلوب بالنظر إلى الوقت القليل الذي نتدرب فيه قبل المباراة الأولى أمام يوفنتوس".

وأضاف "لو سألتني عما إذا كنت أرغب في الحصول على مزيد من الوقت للعمل والحصول على جميع اللاعبين المتاحين، لكنت قلت نعم، لكنني كنت أعرف هذا منذ اللحظة التي وصلت فيها، يجب أن نواجه يوفنتوس ورؤوسنا مرفوعة."

وأتم "لا يزال لدينا جلستين تدريبيتين قبل المباراة، والفريقان أكثر خوفا من الخسارة من حرصهما على الفوز".

وعن خصمه يوفنتوس "إنه فريق لديه لاعبين ذوي جودة عالية، وهو الفريق الذي استقبل أقل عدد من الأهداف في الدوري الإيطالي، ونحتاج إلى معرفة كيفية كسر تنظيمهم الدفاعي".

يوفنتوس ميلان سيرجيو كونسيساو
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