المدير الرياضي لـ مايوركا لـ في الجول: لهذا السبب رحل أجيري.. وسنضم أي لاعب يضيف قيمة لنا

الخميس، 02 يناير 2025 - 18:56

كتب : رامي جمال

خابيير أجيري - ريال مدريد

أوضح بابلو أورتيس المدير الرياضي لـ ريال مايوركا الإسباني سبب عدم اهتمام النادي باستكشاف أسواق جديدة في مصر والشرق الأوسط لضم لاعبين في المستقبل.

ويستعد ريال مايوركا للمشاركة في كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية.

وكشف المدير الرياضي لـ ريال مايوركا كيف وضع النادي خطة من أجل المنافسة وسط الكبار بعد سنوات قليلة من المشاركة في الدرجة الثانية الإسبانية.

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وصرّح بابلو لـ FilGoal.com: "وصلت هنا منذ 4 مواسم وهذا هو الموسم الخامس لي، وبدأنا مشروعنا من الدرجة الثانية وكان هدفنا الأول هو الصعود للدرجة الأولى ثم البقاء وسط الكبار بشكل مستمر".

وأضاف "كيف تجنب الفريق سيناريوهات الهبوط والصعود في السنوات الأخيرة؟ في هذه المواسم نستهدف استقرار الفريق في الدرجة الأولى، وبدأنا إضافة اللاعبين الموجودين معنا بالتزام وقيم تمكنّا من تقويتها مع ضم لاعبين شباب لديهم مستقبل أفضل وكذلك لزيادة قيمتهم ودعمنا أنفسنا بلاعبين أصحاب خبرات مختلفة للبقاء في الدرجة الأولى وتحقيق أهدافنا".

وهبط الفريق في موسم 2019-20 وبعد موسم وحيد عاد مجددا وسط الكبار واستمر منذ موسم 2021-22.

عن تولي جاجوبا أراساتي مهمة المدير الفني أجاب قائلا: "فيما يتعلق بالمدربين أردنا الحصول على شخصية مرموقة داخل النادي من أجل إضافة عنصر الثقة والاستقرار وهذه المفاتيح الأساسية التي حصلنا عليها في السنوات الأخيرة، وفي آخر 5 مواسم نحن من الفرق التي تعاقدوا مع أقل عدد من المدربين في الدوري الإسباني".

وكشف سبب رحيل خافيير أجيري من تدريب الفريق: "نحن مع المكسيكي خضنا الكثير من المباريات، وأكمل أهدافه لكننا اعتقدنا أنه من أجل النمو كنا في حاجة لمدرب آخر بعدما ساعدنا أجيري على الاستقرار وأن المدرب الجديد سيكون بإمكانه الحصول على نتائج إضافية مع أفكار جديدة وأحيانا نحقق أهدافنا وأحيانا لا، ولدينا الثقة التامة لتحقيق الأهداف".

أجيري قاد الفريق بين 2022 وحتى نهاية الموسم الماضي وقاد الفريق للوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وخاض معه 97 مباراة حقق الفوز في 34 مباراة وتجنب الهبوط للدرجة الثانية الإسبانية.

وواصل "لماذا لا يمتلك النادي كشافين في مصر والشرق الأوسط؟ نحن نبحث عن كل اللاعبين حول العالم وليس لدينا المقدرة على فعل ذلك في السوق المصري، ونفعل ذلك في السوق الإسباني والأوروبي، ومنفتحون للحصول على لاعبين جدد وإذا كان هناك لاعب في مصر أو أي بلد آخر سيضيف قيمة سنحاول ضمه بالطبع، لكن ليس لدينا المعرفة العميقة لهذه الأسواق".

وأردف "في الدوري الإسباني هناك أندية تمتلك ميزانية أكبر منا ونعمل يوميا للتحسن وزيادة التنافسية وإذا لم نحقق أهدافنا في بعض الشيء فنحاول تحقيق أهداف آخر استنادا لما حققناه".

وأتم عن وصول الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي قائلا: "وصولنا لنهائي الكأس والمشاركة في الدوري الإسباني باستمرار يحفز اللاعبين للانضمام لنا، وهذا ما يجعلنا نحاول النمو والتفكير للمشاركة في المنافسات الكبرى باستمرار".

ووصل مايوركا الموسم الماضي لنهائي كأس ملك إسبانيا لكنه خسر أمام أتليتك بلباو، وهو ما منح الفريق فرصة المشاركة في كأس السوبر الإسباني لأول مرة منذ 2003.

ويستعد ريال مايوركا للقاء ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وفي حال انتصاره سيواجه الفائز من لقاء برشلونة وأتليتك بلباو.

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