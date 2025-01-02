مدرب أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نركز على لقاء المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك

أوضح محمد عطية المدير الفني لـ أبو قير للأسمدة أنه سيركز على لقاء المقاولون العرب أولا قبل مواجهة الزمالك.

وتأهل أبو قير للأسمدة لدور الـ 32 من كأس مصر بعدما انتصر على بلدية المحلة بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي الرابع.

وقال محمد عطية عبر FilGoal.com: "سنواجه الزمالك في دور الـ 32 من كأس مصر يوم الخميس المقبل، وقبلها سنلتقي مع المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل، لذلك تركيزي مُنصب على لقاء متصدر دوري المحترفين قبل خوض لقاء للتاريخ ضد الزمالك".

وأضاف "نلعب مباراة كل 72 ساعة ونمر بظروف غير طبيعية بسبب ضغط المباريات".

وأتم "كلاعب واجهت الزمالك من قبل وسجلت هدفين في مرماه بقميص الترسانة وغزل المحلة".

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز السادس في دوري المحترفين برصيد 24 نقطة بعد مرور 15 جولة.

وودع الفريق النسخة الماضية من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز في دور الـ 16 بنتيجة 1-0.

وستقام مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في الثانية والنصف مساءً على استاد القاهرة.