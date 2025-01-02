حكمان مصريان لإدارة مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة الحكام لإدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وضمت القائمة 65 حكما بينهم حكمين مصريين وهما محمود ناجي حكم ساحة، ومحمود عاشور حكما لتقنية الـVAR.

وتقام بطولة إفريقيا للمحليين خلال شهر فبراير المقبل وتستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

واستضافت الجزائر النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي توج بها المنتخب السنغالي على حساب الخضر أصحاب الأرض.

المنتخب المغربي هو الأكثر تتويجا بعدما نجح في الفوز باللقب مرتين، فيما توجت منتخبات السنغال، والكونغو الديمقراطية، وتونس، وليبيا بواقع لقب لكل منتخب.