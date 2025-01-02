مران الزمالك - موقف الخماسي المصاب.. ورفع الحمل البدني استعدادا لمواجهة المصري

الخميس، 02 يناير 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

مران الزمالك

خاض فريق الزمالك مران اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري في بطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية يوم الأحد 5 يناير الجاري.

وتضمن المران تدريبات بدنية متنوعة بقيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال، من أجل رفع الحمل البدني للاعبين.

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وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ووفقا للمركز الإعلامي للزمالك طالب جروس من اللاعبين الفوز أمام المصري للاقتراب من التأهل للدور التالي، وبذل مجهود والتركيز خلال الفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات هامة خلال شهر يناير سواء محليا أو إفريقيا.

كما أكد جروس على ثقته في قدرات اللاعبين، وشرح لهم الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.

واجتمع المدير الفني مع محمد أسامة طبيب الفريق للتعرف على موقف المصابين، ومتابعة سير البرامج التأهيلية لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

وواصل مصطفى الزناري مدافع الفريق تدريباته التأهيلية، لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت أدى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، حيث يعاني اللاعب من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية لكل من محمد عاطف وزياد كمال ومهاب ياسر وتدريبات تأهيلية خاصة بالركض حول الملعب، في إطار تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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