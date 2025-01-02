خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على تعيين أسامة نبيه خلفا لـ ميكالي

استقر اتحاد الكرة على تعيين أسامة نبيه مدربا لمنتخب مصر تحت 20 سنة خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وعلم FilGoal.com أن أسامة نبيه جاء بترشيح من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ليتم تعيينه بعد موافقة اللجنة الفنية في اتحاد الكرة على اختيار أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب 2007 ليحل بدلا من ميكالي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

وكان اتحاد الكرة عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألف و500 دولار شهريا شاملا الضرائب المستحقة بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنويا إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليناسب مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن.

وعرض ميكالي التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغا فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

ووقع ميكالي عقدًا مع اتحاد الكرة في سبتمبر 2024 لتدريب منتخب الشباب مواليد 2005 خلفا لوائل رياض.

وكان ميكالي قد قاد منتخب مصر الأولمبي للحصول على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

وقاد ميكالي منتخب مصر للشباب للوصول إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والتي ستقام بشهر إبريل المقبل بعد احتلال المركز الثاني في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت بمصر.

وتواجد بعقد ميكالي مع منتخب مصر شرط جزائي بقيمة 3 أشهر من راتبه.

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بإلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.