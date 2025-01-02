كأس مصر - زد أول المتأهلين لثمن النهائي.. والمقاولون ينهي مشوار بتروجت ركلات الترجيح

بات نادي زد أول المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر بالفوز على ديروط.

وفاز زد على ديروط 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن دور الـ32 من المسابقة.

كما ضمن المقاولون العرب التأهل إلى دور الـ16 بالفوز على بتروجت 4-3 بركلات الترجيح.

زد × ديروط

وسجل محمد سوانيه ومحمد سمير وماجد هاني ثلاثية زد، فيما أحرز محمود عجيب هدف ديروط الوحيد.

وافتتح سوانيه التسجيل لنادي زد مبكرا عند الدقفيقة السادسة بعد انفراد تام بالمرمى.

وأدرك محمود عجيب هدف التعادل لنادي ديروط في الدقيقة 42 بعدما وضع كرة متقنة على يمين حارس زد.

وأضاف محمد سمير الهدف الثاني لنادي زد من ركلة جزاء أثارت جدلا تحكيميا واسعا عند الدقيقة 82.

وعزز ماجد هاني تقدم زد واحرز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وينتظر زد الفائز من مباراة سموحة أمام منتخب السويس لمواجهته في دور الـ16 من المسابقة.

نهاية المباراة - المقاولون العرب يفوز على بتروجيت بركلات الترجيح في دور الـ32 من بطولة كأس مصر pic.twitter.com/mXoognCQZH — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 2, 2025

المقاولون العرب × بتروجت

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من مباراة بتروجت والمقاولون العرب التي أقيمت ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وأهدر الفريقين العديد من الفرص على مدار المباراة، وجاءت أخطرهم عن طريق إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت في الوقت الإضافي الثاني.

وفي ركلات الترجيح فاز نادي المقاولون العرب على بتروجت 4-3 بعد إهدار بتروجت لركلتين ترجيح.

وينتظر المقاولون العرب في دور الـ 16، الفائز من مباراة بيراميدز حامل اللقب أمام المنصورة.