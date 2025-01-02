كان هدفا لأرسنال.. القادسية السعودي يضم موهبة برازيلية

الخميس، 02 يناير 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

جابرييل كارفايو (من الموقع الرسمي لنادي القادسية)

أعلن نادي القادسية السعودي يوم الخميس ضم الموهبة البرازيلية جابرييل كارفايو قادما من نادي إنترناسيونال البرازيلي.

وتوصل القادسية إلى اتفاق مع النادي البرازيلي قبل إعلان التعاقد مع الشاب البالغ من العمر 17 عاما.

ولم يذكر القادسية موعد انضمام اللاعب إلى صفوفه.

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لكن نادي إنترناسيونال ذكر أن اللاعب سيستمر معه حتى بلوغه سن 18 عاما في أغسطس المقبل.

وقتها سيسمح له نظام العمل بالانتقال إلى القادسية.

ويحتل القادسية المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

ويعد لاعب خط الوسط من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة في الدوري البرازيلي، ولفت اهتمام كثير من الأندية الأوروبية، أبرزها نادي أرسنال.

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وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن العرض المالي الذي تقدم به نادي القادسية كان بقيمة 16 مليون دولار + 6 ملايين دولار كحوافز.

ولعب كارفايو 26 مباراة خلال عام 2024 بقميص إنترناسيونال، منها 15 مباراة كأساسي، وسجل هدفا وصنع 3.

القادسية جابرييل كارفايو
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