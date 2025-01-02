كان هدفا لأرسنال.. القادسية السعودي يضم موهبة برازيلية
الخميس، 02 يناير 2025 - 17:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي القادسية السعودي يوم الخميس ضم الموهبة البرازيلية جابرييل كارفايو قادما من نادي إنترناسيونال البرازيلي.
وتوصل القادسية إلى اتفاق مع النادي البرازيلي قبل إعلان التعاقد مع الشاب البالغ من العمر 17 عاما.
ولم يذكر القادسية موعد انضمام اللاعب إلى صفوفه.
"موهبة برازيلية" 🇧🇷
في صفوف #القادسية 🤩
هلا بـ غابرييل كارڤاليو ❤️#غابرييل_قدساوي pic.twitter.com/8QAlVSN7CG— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) January 2, 2025
لكن نادي إنترناسيونال ذكر أن اللاعب سيستمر معه حتى بلوغه سن 18 عاما في أغسطس المقبل.
وقتها سيسمح له نظام العمل بالانتقال إلى القادسية.
ويحتل القادسية المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.
ويعد لاعب خط الوسط من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة في الدوري البرازيلي، ولفت اهتمام كثير من الأندية الأوروبية، أبرزها نادي أرسنال.
وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن العرض المالي الذي تقدم به نادي القادسية كان بقيمة 16 مليون دولار + 6 ملايين دولار كحوافز.
ولعب كارفايو 26 مباراة خلال عام 2024 بقميص إنترناسيونال، منها 15 مباراة كأساسي، وسجل هدفا وصنع 3.