إداري طلخا لـ في الجول: مدرب عمال المنصورة سقط مغشيا أثناء منح لاعبيه التعليمات.. واتحاد الكرة ينعيه

كشف مسعد الحنفي إدارة نادي طلخا تفاصيل ما حدث خلال لقاء فريقه أمام عمال المنصورة.

وسقط متولي حسين المدير الفني لنادي عمال المنصورة الحياة سقط مغشيا خلال مباراة الفريقين ويتم نقله للمركز الطبي بالمنصورة ويفارق بعدها الحياة.

وقال مسعد الحنفي لـFilGoal.com : "أثناء مباراتنا أمام نادي عمال المنصورة صافحت متولي حسين مدرب الفريق، وبعد ذلك توجه لمنح لاعبيه التعليمات ثم سقط مغشيا عليه ليتم نقله للمركز الطبي بالمنصورة رفقة محمد الصعيدي رئيس القطاع بنادي العمال".

وأضاف "تم إبلاغنا في البداية بتحسن حالته قبل أن يتم إبلاغنا بعدها بدقائق بوفاته. الخبر جاء كالصدمة بالنسبة لنا فهو أحد مدربي المنصورة ونادي عمال المنصورة ومنية النصر".

ومن جانبه قال اتحاد الكرة في بيان: "مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ينعي متولي حسين ، المدير الفني لنادي عمال المنصورة الذى وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأقيمت مباراة عمال المنصورة ضد طلخا على ملعب طلخا ضمن منافسات دوري القسم الثالث.