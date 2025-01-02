سان جيرمان يستعيد دوناروما في السوبر الفرنسي بعد إصابته الدامية

الخميس، 02 يناير 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان

استعاد نادي باريس سان جيرمان حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي غاب لعدة أيام بسبب الإصابة الدامية التي تعرض لها أمام موناكو.

وأصيب دوناروما في وجهه بشكل مفجع خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان أمام مضيفه موناكو برباعية مقابل هدفين، في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.

وشارك الحارس الإيطالي في تدريبات فريقه يوم الخميس استعدادا لمواجهة موناكو في السوبر الفرنسي الأحد المقبل.

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ثم سافر مع بعثة فريقه نحو الدوحة التي تستضيف مباراة السوبر الفرنسي.

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وشهدت مباراة موناكو إصابة قوية لـ جيانلويجي دوناروما حارس باريس بعد اصطدامه باللاعب الإيفواري ويلفريد سينجو مهاجم موناكو.

وخرج الحارس الإيطالي مصابا في الدقيقة 22، فيما نال سينجو بطاقة صفراء.

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مباراة السوبر الفرنسي ستجمع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وموناكو وصيف الدوري في الخامس من يناير.

يذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، لذلك سيلاقي موناكو وصيف بطل الدوري.

وتقام المباراة على ملعب 974.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان هو حامل لقب كأس السوبر الفرنسي.

فقد حصد اللقب في النسخة الماضية على حساب تولوز.

الفريق الباريسي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس السوبر الفرنسي برصيد 12 لقبا.

أقرب ملاحقيه هو ليون صاحب الـ8 ألقاب.

جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان موناكو السوبر الفرنسي
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