أنشيلوتي: أتوقع صعوبة لقاء فالنسيا بسبب مدربهم الجديد.. وهذا تعليقي حول فترة الانتقالات

الخميس، 02 يناير 2025 - 16:33

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التعليق على الأنباء التي تربط ناديه بضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية.

كالعادة ومع بداية كل فترة انتقالات يرتبط اسم ريال مدريد بالعديد من اللاعبين، وأبرزهم ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فالنسيا: "صفقات في فترة الانتقالات الشتوية؟ سنرى. لدينا الكثير من المباريات في يناير ونحن نركز على ذلك".

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وأضاف "الحديث عن الانتقالات ليس بالأمر السهل بالنسبة لي في الوقت الحالي. ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن هذا الموضوع. أنا سعيد بفريقي. واجهنا صعوبات، لكن تمكنا من التغلب عليها".

وعن فريقه أوضح "ديفيد ألابا سيبدأ الأسبوع المقبل الدخول في أجواء المباريات، ثم سيعود إلى الملاعب يوم 20 يناير، وهذا سيساعدنا كثيرا".

ويبدأ ريال مدريد العام الجديد بمواجهة فالنسيا في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري الإسباني يوم الجمعة.

وتابع "نريد أن نبدأ العام بشكل جيد ومباراة فالنسيا بمثابة تحدي، ستكون مباراة صعبة ضد فريق قوي غيّر مدربه مؤخرا".

وأكمل "عند تغيير المدرب يشعر الفريق بحماس إضافي، وهذا مدرب جديد مع أفكار جديدة، ولذلك أتوقع مباراة صعبة".

وواصل "فينيسيوس جونيور في حالة جيدة جدا. لقد عاد بعدما استغل فترة العطلة بشكل جيد. عاد بحماس كبير بعد الجوائز التي فاز بها مؤخرا".

واستمر في حديثه عن نجمه البرازيلي "فيني يستعد لمواجهة فالنسيا بشكل وأتمنى أن يصنع الفارق في مباراة الجمعة".

وأتم "برشلونة وأتليتكو مدريد ينافسان بقوة على لقب الدوري. قد يعاني أي فريق من فترة ركود، كما حصل معنا في نوفمبر الماضي، ولابد من النهوض والتنافس من جديد. تمتلك الفرق الـ3 الفرص نفسها للتنافس على اللقب".

ويحتل أتليتكو مدريد صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، و3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي لعب مباراة أكثر من منافسيه المدريديين.

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