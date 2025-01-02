كأس مصر - أبو قير للأسمدة يفوز على بلدية المحلة بثلاثية.. ويواجه الزمالك في دور الـ32
الخميس، 02 يناير 2025 - 16:10
كتب : رضا السنباطي
حجز نادي أبو قير للأسمدة مقعدا في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2024-2025.
وفاز أبو قير للأسمدة على بلدية المحلة 3-0 في المباراة التي أقميت ضمن دور الـ64 من المسابقة.
وبهذه النتيجة تأهل أبو قير الأسمدة لمواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر.
وستقام مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة يوم 9 يناير الجاري ضمن دور الـ32.
ويقدم لكم FilGoal.com طريق الزمالك بالكامل في البطولة حتى النهائي.
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