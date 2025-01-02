كأس مصر - أبو قير للأسمدة يفوز على بلدية المحلة بثلاثية.. ويواجه الزمالك في دور الـ32

حجز نادي أبو قير للأسمدة مقعدا في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2024-2025.

وفاز أبو قير للأسمدة على بلدية المحلة 3-0 في المباراة التي أقميت ضمن دور الـ64 من المسابقة.

وبهذه النتيجة تأهل أبو قير الأسمدة لمواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر.

وستقام مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة يوم 9 يناير الجاري ضمن دور الـ32.

ويقدم لكم FilGoal.com طريق الزمالك بالكامل في البطولة حتى النهائي.