كأس مصر - أبو قير للأسمدة يفوز على بلدية المحلة بثلاثية.. ويواجه الزمالك في دور الـ32

الخميس، 02 يناير 2025 - 16:10

كتب : رضا السنباطي

أبو قير للأسمدة

حجز نادي أبو قير للأسمدة مقعدا في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2024-2025.

وفاز أبو قير للأسمدة على بلدية المحلة 3-0 في المباراة التي أقميت ضمن دور الـ64 من المسابقة.

وبهذه النتيجة تأهل أبو قير الأسمدة لمواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر.

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وستقام مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة يوم 9 يناير الجاري ضمن دور الـ32.

ويقدم لكم FilGoal.com طريق الزمالك بالكامل في البطولة حتى النهائي.

دور الـ 32: الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.

دور الـ 16: الفائز من مودرن سبورت × الفائز من مواجهة وي والشمس.

دور ربع النهائي: الفائز من سموحة × منتخب السويس أو الفائز من زد × ديروط.

نصف النهائي: المتأهل من المباريات التالية: سيراميكا كليوباترا × لافيينا.. طلائع الجيش × الأولمبي.. الجونة × القناة.. الاتحاد السكندري × تيم إف سي.

النهائي: يلتقي الزمالك في حالة وصوله إلى النهائي ضد المنتصر من الطريق الآخر والذي جاءت مبارياته كالتالي:

1- بيراميدز × المنصورة.

2- بتروجت × المقاولون العرب.

3- إنبي × حرس الحدود.

4- الإسماعيلي × طنطا.

5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام.

6- فاركو × الترسانة.

7- البنك الأهلي × بترول أسيوط.

8- المصري × وادي دجلة.

وكان الزمالك قد وصل إلى ربع نهائي النسخة الماضية من البطولة وخسر من طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وتقام المباريات على ملعب فرق الدوري الممتاز والفرق التي ذكر اسمها في البداية حتى النهائي.

كأس مصر الزمالك
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