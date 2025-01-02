مؤتمر كولر: صعوبة مواجهة بلوزداد تضاعفت ولكن الأهلي جاهز لجميع الظروف

يرى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي أن موقف شباب بلوزداد الصعبة في تريتب المجموعة يزيد من صعوبة مباراة الفريقين.

ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "صعوبة مباراة شباب بلوزداد تضاعفت، في ظل موقف المنافس الصعب في المجموعة والذي وضعه تحت ضغط كبير".

وأضاف "شباب بلوزداد أظهر في الشوط الأول خلال مباراة القاهرة أنه فريق يؤدي بقوة، كما قدم مستويات جيدة في الشوط الثاني للمباراة التي جمعته مع أورلاندو بيراتس، رغم الخسارة"

وشدد "المنافس سيحاول استغلال عاملي الأرض والجماهير، ولكننا قادرون على تجاوز المباراة وتحقيق الفوز أو على الأقل العودة بنقطة التعادل.

وأتم "الغيابات؟ الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة".

ويغيب عن الأهلي كل من: عمر كمال ويوسف أيمن ورضا سليم وطاهر محمد طاه ومحمد هاني ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.