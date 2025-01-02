مؤتمر مدرب بلوزداد: علينا الحفاظ على شباكنا أمام الأهلي.. ولا خيار أمامنا سوى الفوز

تحدث عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد عن ضرورة الحفاظ على نظافة الشباك في مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة.

وقال عمراني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "علينا تقديم مباراة في المستوى من جميع النواحي في مواجهة الأهلي".

وأضاف "المهمة الأولى التي علينا التحضير لها هي عدم استقبال أهداف، مع الحفاظ على التركيز".

وأكمل "مصيرنا بين أيدينا، ولا خيار أمامنا غير الفوز في مباراة الغد، للبقاء في سباق التأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا".

وتابع المدرب المخضرم "أتحمل دائما مسؤوليتي، رغم أن الهزيمة تكون دائما مسؤولية جماعية، وليست فردية".

وواصل "لم نكن نتوقع أن نهزم بتلك النتيجة، لكن مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، وأكثر ما ألمني شخصيا هو الأداء الذي قدمناه، وسببه نقص التركيز".

الأهلي دك شباك بلوزداد بسداسية مقابل هدف في مباراة الجولة الأخيرة.

وشدد عمراني "في مباراة الجمعة علينا ألا نشك في قدرتنا على تحقيق الفوز، وتقديم وجه جديد مغاير لمباراة الذهاب".

وأوضح نهاية المشكلة الخاصة بالدولي المخضرم إسلام سليماني قائلا "كمدرب احترم جميع اللاعبين في الفريق، سواء إسلام سليماني، أو باقي الفريق".

واستطرد "كمدرب أقوم بخيارات معينة لمصلحة الفريق، ربما لا تعجب البعض، وتحدثت مع سليماني مؤخرا والأمور عادت إلى نصابها".

وأتم "إسلام سليماني غني عن التعريف، وهو قادر على تقديم الكثير للفريق، بالنظر لخبرته الكبيرة".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.