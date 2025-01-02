كما كشف في الجول - شكري نجيب أول صفقات الاتحاد في الانتقالات الشتوية

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع شكري نجيب قادما من فاركو.

وبات شكري نجيب أول صفقات الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع شكري نجيب لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأوضح نادي الاتحاد أن التعاقد مع شكري نجيب جاء بعد ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم.

وكان مصدر من فاركو في وقت سابق لـ FilGoal.com: "أتممنا بيع شكري نجيب لاعب الفريق للاتحاد السكندري".

وانطلق سوق الانتقالات الشتوية في مصر بداية من اليوم 1 يناير على أن يستمر حتى نهاية الشهر.

صاحب الـ 30 عاما يلعب مع فاركو منذ الانضمام من صفوف الإسماعيلي في 2022.

وشارك نجيب في 3 مباريات فقط بقميص فاركو خلال الموسم الحالي.

ومنذ الانضمام للفريق لعب شكري نجيب 78 مباراة بقميص فاركو وخلالها سجل 10أهداف وصنع 5.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.