يامال يعود لتدريبات برشلونة.. ويقترب من المشاركة في السوبر الإسباني

الخميس، 02 يناير 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة - ريال مدريد

عاد لامين يامال لاعب نادي برشلونة إلى تدريبات فريقه الجماعية ليقترب من العودة للملاعب.

ويغيب يامال منذ إصابته في مباراة الفريق الكتالوني ضد ليجانيس بالدوري الإسباني منتصف الشهر الماضي.

وشهد مران برشلونة يوم الخميس مشاركة الدولي الإسباني الشاب مع باقي الفريق، حسب جريدة موندو ديبورتيفو.

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وأوضح التقرير أن يامال أصبح قريبا من العودة للمشاركة في المباريات.

ولفت التقرير إلى أن فرص مشاركة اللاعب الشاب في السوبر الإسباني الذي ينطلق الأربعاء المقبل، أكبر من فرص مشاركته في مواجهة بارباسترو بكأس إسبانيا.

حين أصيب لامين أفاد برشلونة في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها لامين يامال إصابته بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الأولى".

وأضاف البيان وقتها "من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

ويستعد برشلونة لمواجهة بارباسترو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا يوم السبت.

إلى ذلك، أعلن نادي بارباسترو عن قائمة القمصان التي يريد لاعبي الفريق الحصول عليها خلال مواجهة برشلونة.

بارباسترو هو نادي من الدرجة الرابعة الإسبانية.

وأعد النادي باسم كل لاعب من الفريق وأمامه اسم اللاعب الذي يريد الحصول على قميصه خلال المباراة.

وكان لامين يامال هو أكثر من طلب لاعبي بارباسترو الحصول على قميصه بعد طلب 7 لاعبين ذلك.

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ويأتي بعد يامال بيدري ورافينيا بطلبين لكل منهما.

وسبق لبرشلونة مواجهة بارباسترو أيضا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي وفاز النادي الكتالوني بنتيجة 3-2.

ويحتل بارباسترو المركز الـ 16 بالمجموعة الأولى بدوري الدرجة الرابعة وهو مركز مؤدي للهبوط إلى دوري الدرجة الخامسة.

لامين يامال برشلونة
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