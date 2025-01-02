مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نفحص شكوتي الإسماعيلي والاتحاد.. وهذا موعد القرار الرسمي

الخميس، 02 يناير 2025 - 14:08

كتب : بسام أبوبكر

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

رابطة الأندية الاتحاد السكندري الإسماعيلي مودرن سبورت
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