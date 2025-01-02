الشرق الأوسط: إدارة النصر الجديدة تعطل صفقة انتقال تاليسكا لفنربخشة

الخميس، 02 يناير 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

أوقفت الإدارة الجديدة لنادي النصر السعودي صفقة انتقال البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة التركي مؤقتا، حسب جريدة الشرق الأوسط.

تقارير عديدة في الأيام الأخيرة ذكرت أن تاليسكا سينتقل إلى فنربخشة بمجرد فتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير.

وأفادت جريدة الشرق الأوسط يوم الخميس أن صفقة انتقال تاليسكا إلى فنربخشة تخضع حاليا لعملية تقييم فني من قبل إدارة النصر الجديدة.

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وأضاف التقرير أن الإدارة الجديدة لاتريد المضي قدما في الصفقة إلا بعد التأكد من جدواها الفنية.

قبل أيام، كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعطل الصفقة لسبب آخر وهو تراجع تاليسكا عن التوقيع للنادي التركي مطالبا بزيادة راتبه.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن تاليسكا طلب بمبالغ مالية مضاعفة أكثر من تلك التي سيستلمها حتى نهاية عقده يونيو 2026 مع النصر.

ووفقا لما ذكرته التقارير السعودية فإن النصر وافق على رحيل تاليسكا إلى فنربشخة على أن يتحمل جزءًا من راتب اللاعب البرازيلي.

ويسعى فنربخشة للتعاقد مع تاليسكا بناء على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي.

وذكرت التقارير أن تاليسكا سينضم إلى فنربخشة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانضم تاليسا إلى النصر السعودي في صيف 2021 قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يبمتد لـ3 مواسم.

وجدد تاليسكا تعاقده مع النصر العام الماضي ليتمد حتى يونيو 2026.

ولعب تاليسكا بقميص النصر 102 مباراة سجل خلالهم 76 هدفا وصنع 10 آخرين.

أندرسون تاليسكا النصر فنربخشة
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