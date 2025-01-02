التجربة الخامسة.. مروان محسن إلى الجونة في صفقة انتقال حر

أتم نادي الجونة إجراءات التعاقد مع مروان محسن لاعب الأهلي السابق.

مروان محسن النادي : الجونة الجونة

مروان محسن لاعب حر ولا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن مودرن سبورت الصيف الماضي.

وأعلن الجونة تعاقده بشكل رسمي مع مروان محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية حتى يوم 8 فبراير المقبل.

وسيخوض مروان محسن تجربته الخامسة في الدوري المصري، كما سبق له اللعب في جيل فيسنتي البرتغالي.

وبدأ مروان محسن مسيرته مع بتروجت ولعب في صفوف الإسماعيلي والأهلي ومودرن سبورت.

وعلى المستوى الدولي خاض مروان محسن 35 مباراة دولية مع منتخب مصر وسجل 7 أهداف.