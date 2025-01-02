التجربة الخامسة.. مروان محسن إلى الجونة في صفقة انتقال حر
الخميس، 02 يناير 2025 - 13:28
كتب : FilGoal
أتم نادي الجونة إجراءات التعاقد مع مروان محسن لاعب الأهلي السابق.
مروان محسن
النادي : الجونة
مروان محسن لاعب حر ولا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن مودرن سبورت الصيف الماضي.
وأعلن الجونة تعاقده بشكل رسمي مع مروان محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وتمتد فترة الانتقالات الشتوية حتى يوم 8 فبراير المقبل.
وسيخوض مروان محسن تجربته الخامسة في الدوري المصري، كما سبق له اللعب في جيل فيسنتي البرتغالي.
وبدأ مروان محسن مسيرته مع بتروجت ولعب في صفوف الإسماعيلي والأهلي ومودرن سبورت.
وعلى المستوى الدولي خاض مروان محسن 35 مباراة دولية مع منتخب مصر وسجل 7 أهداف.
نرشح لكم
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نفحص شكوتي الإسماعيلي والاتحاد .. وهذا موعد القرار الرسمي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي الكحلي.. وبلوزداد بـ الأحمر محاضرة كولر تجهز الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بحضور الشناوي وكولر.. موعد مؤتمر الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد خبر في الجول - الإسماعيلي يسدد رسوم التظلم.. وينتظر نقاط مباراة مودرن سبورت مواعيد مباريات الخميس 2 يناير 2025 - كأس مصر ونصف نهائي السوبر الإيطالي الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت عبد القادر: كولر سبب رحيلي عن الأهلي.. ولن أعود لأبقى بديلا