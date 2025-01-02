دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي الزي الكحلي.. وبلوزداد بـ الأحمر

الخميس، 02 يناير 2025 - 13:09

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - شباب بلوزداد

سيرتدي الأهلي الزي الكحلي خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي وشباب بلوزداد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي الزي الكحلي بالكامل أمام شباب بلوزداد، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما باللون السماوي.

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في المقابل سيرتدي نادي شباب بلوزداد الزائري طاقما من اللون الأحمر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الرصاصي.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الأهلي شباب بلوزداد
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